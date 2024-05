Le Festival de musique sud-coréenne - Dà Lat 2024 aura lieu en novembre prochain

Le Comité populaire de la province de Lâm Dông, au Tây Nguyên (hauts plateaux du Centre), a approuvé l'organisation du Festival de musique sud-coréenne - Dà Lat 2024 et d'un espace de promotion du commerce en novembre prochain au stade de Dà Lat.

L’information a été rendue publique le 15 mai par le Comité populaire provincial de Lâm Dông.

Ces derniers temps, la province de Lâm Dông et la République de Corée ont organisé de nombreuses activités d'échanges culturels et artistiques pour promouvoir les relations diplomatiques et touristiques.

Selon le Comité populaire provincial de Lâm Dông, au premier trimestre 2024, le nombre d’arrivées touristiques dans la localité a atteint 2,38 millions, soit une augmentation de 11% en variation annuelle. Les Sud-Coréens en ont représenté la majorité.

