Une exposition sur l’Oncle Hô au Musée des beaux-arts du Vietnam

>> Au cœur de l’histoire : L’Oncle Hô et les présidents américains

>> Exposition de timbres et de cartes postales en l’honneur du Président Hô Chi Minh

>> Inauguration d'un bas-relief de l'Oncle Hô au Temple des rois fondateurs Hùng

>> Le ministre vietnamien des Affaires étrangères visite l'Espace Hô Chi Minh à Montreuil

>> Exposition en l’honneur du 134e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh

L'exposition va être organisée par le Musée des beaux-arts du Vietnam, en collaboration avec l'Association thaï-vietnamienne de la province thaïlandaise de Nakhon Phanom, à l’occasion du 134e anniversaire du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890 - 19 mai 2024).

Elle présentera 55 œuvres sur le Président Hô Chi Minh, le dirigeant éminent et héros de la libération nationale vietnamienne, grand personnage culturel honoré dans le monde entier, créées par l'artiste vietnamien d'outre-mer (Viêt kiêu) Dào Trong Ly. La vie et l'exemple moral de l’Oncle Hô restent gravés dans le cœur de chaque Vietnamien et de ses amis internationaux.

Un leader exceptionnel

Grâce à son admiration et son amour pour ce président éminent, sa Patrie et la nation, le peintre Dào Trong Ly a commencé à créer des œuvres sur l'Oncle Hô depuis 2018 où il était directeur de la zone commémorative du Président Hô Chi Minh dans la province de Nakhon Phanom.

Dans ces tableaux, la vie du Président Hô Chi Minh, depuis ses premiers jours sur la voie du salut national jusqu'aux étapes importantes de l'histoire révolutionnaire du Vietnam, est toujours associée à l'image d'un leader exceptionnel mais simple, rempli d'amour pour les peuples vietnamiens et du monde entier.

L’exposition exprime l'esprit patriotique et le respect profond envers l’Oncle Hô de la communauté vietnamienne d'outre-mer en général, des communautés vietnamiennes du royaume de Thaïlande et de la province de Nakhon Phanom ainsi que du peintre Dào Trong Ly en particulier. Il s’agit d'une occasion pour le public national et étranger de mieux comprendre sa vie simple, son idéologie d’unité nationale et sa grande carrière révolutionnaire, contribuant ainsi à l'éducation des jeunes générations qui suivent le mouvement "Étudier et suivre la pensée, l’exemple moral et le style de vie du Président Hô Chi Minh".

Après la fermeture de l'exposition, 55 tableaux seront offerts par l'artiste Dào Trong Ly au Musée des beaux-arts du Vietnam.

Lieu d’organisation Musée des beaux-arts du Vietnam Adresse : 66 rue Nguyên Thai Hoc, arrondissement de Ba Dinh, Hanoï Horaires d’ouverture : de 08h30 à 17h00, du mardi au dimanche, sauf le lundi et pendant le Nouvel An lunaire Pour plus d'informations, vous pouvez visiter leur site web à l'adresse suivante : https://vnfam.vn/

Texte : Hoàng Phuong/CVN

Photos : BTMTVN/CVN