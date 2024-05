Dinh Thi Hoa a remporté la couronne du concours Miss ambassadrice du tourisme

La nouvelle Miss ambassadrice du tourisme au Vietnam, née en 2001 et originaire de la province de Dak Lak, a un beau visage et un corps dont les mensurations sont de 80-60-92 cm. Elle est actuellement étudiante à l’Université de commerce extérieur de Hô Chi Minh-Ville. La nouvelle Miss Dinh Thi Hoa a fait preuve de confiance, d'habileté et de courage en répondant à la question bilingue anglais-vietnamien "Si vous étiez couronnée Miss ambassadrice ce soir, que feriez-vous pour contribuer au développement du tourisme au Vietnam ?".

“Si j'obtiens ce titre, j’emploierai tous mes efforts pour montrer à mes amis la beauté du Vietnam au cours des deux prochaines années. J'essaierai de lancer des campagnes promotionnelles non seulement auprès des vietnamiens mais aussi auprès de la communauté internationale. C'est la raison pour laquelle j'ai participé à ce concours et j'espère que chaque Vietnamien sera également fier de la beauté de son pays." a-t-elle répondu.

Le comité d'organisation a également attribué le titre de première dauphine à la Pham Phuong Thanh (née en 2004), de la province de Binh Thuân. La deuxième dauphine s’appelle Dinh Thi Thu Thao (née en 2001), elle est originaire de Dak Lak.

La dernière soirée de la finale du concours a décerné à sept autres candidates des titres tels que: beauté du tourisme, beauté talentueuse, beauté de la mer, plus beau visage, plus bel áo dài, beauté préférée et beauté du public.

Selon le comité d'organisation, le concours a été lancé en juillet 2023 et faisait partie d'une série d'activités dans le cadre de l'Année nationale du tourisme 2023, placée sous le thème “Binh Thuân - Convergence verte”. L'événement vise à contribuer à la promotion du tourisme, de la culture, des patrimoines du pays et du peuple vietnamien. Plus qu'un simple concours de beauté, le comité d'organisation sélectionne les participantes selon deux critères : leur connaissance du tourisme vietnamien et leurs qualités intellectuelles.

La nouvelle Miss ambassadrice du tourisme au Vietnam 2024 passera deux ans à mettre en œuvre une série d'activités pour présenter et promouvoir les valeurs culturelles, les ressources et les produits touristiques uniques du Vietnam.

La soirée Miss ambassadrice du tourisme au Vietnam 2024 a également rassemblé de nombreux chanteurs célèbres tels que Nguyên Vu, Sy Luân et Holy Truong Diêm.

