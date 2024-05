La pensée Hô Chi Minh sur l’agriculture au centre d’un séminaire au Bangladesh

L’événement a été organisé dans le district de Manikganj par l’ambassade du Vietnam au Bangladesh et un groupe de chercheurs bangladais, à l’occasion du 134e anniversaire de naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890-2024) et du 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu (7 mai 1954-2024).

S’exprimant lors de l’événement, l’ambassadeur du Vietnam au Bangladesh Nguyên Manh Cuong a rappelé la vie et l’œuvre révolutionnaire du Président Hô Chi Minh ainsi que ses grandes contributions à la lutte pour la libération et la réunification nationales, notamment à la victoire de Diên Bien Phu obligeant le gouvernement français à signer les Accords de Genève rétablissant la paix en Indochine.

De son vivant, le Président Hô Chi Minh a toujours eu une affection particulière et a affirmé la position et le rôle extrêmement importants de la paysannerie dans la révolution vietnamienne.

À ce jour, la pensée de Hô Chi Minh sur la paysannerie et l’agriculture reste toujours d’actualité et constitue un trésor inestimable du peuple vietnamien, pris en héritage promu et appliqué par le Parti et l’État dans toutes leurs directives et politiques. En conséquence, ces derniers temps, la productivité et la qualité de vie des agriculteurs se sont de plus en plus améliorées.

Le diplomate a exprimé l’espoir que les deux pays renforceront les échanges entre les peuples, connecteront leurs associations d’agriculteurs et partageront leurs expériences en matière de production agricole afin d’apporter des avantages pratiques aux deux pays.

Des universitaires de certaines universités bangladaises ont exprimé leur admiration pour les grandes réalisations socio-économiques, scientifiques et technologiques du Vietnam ces derniers temps, en particulier dans le domaine de l’agriculture.

Partageant leurs connaissances sur les politiques de vulgarisation agricole du Vietnam et sur son programme cible national de construction de la nouvelle ruralité pour la période 2021-2025, ils ont déclaré qu’avec les résultats obtenus, le Vietnam va devenir un pays développé avec une agriculture avancée - un modèle à suivre en matière de développement rural et de modernisation de l’agriculture.

