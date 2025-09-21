Bánh It, un joyau architectural et culturel des anciens Cham

Situé dans la commune de Tuy Phuoc Bac, province de Gia Lai, Bánh It figure parmi les ensembles de tours cham les plus vastes et les mieux conservés du Centre du Vietnam. Son architecture illustre toute la richesse de l’art cham, avec des ornements finement sculptés et d’une grande finesse.

>> La tour Nhạn, joyaux de Phú Yên

>> Flâneries savoureuses dans le patrimoine culturel Cham

Édifié entre la fin du XIe et le début du XIIe siècle, le site se compose de quatre tours, chacune présentant un style architectural distinct et remplissant une fonction spécifique. Au fil des siècles, il s’est imposé non seulement comme un chef-d’œuvre de construction et de sculpture, mais aussi comme un conservatoire vivant de traditions historiques et spirituelles. Il incarne la rencontre de l’histoire, de la religion et de l’art, participant à forger l’identité culturelle du Centre du Vietnam.

Classé monument national d’architecture et d’art en 1982, Bánh It a acquis une renommée internationale en 2014, lorsque l’Organisation des records du Vietnam (VietKings) l’a inscrit dans la liste des dix plus belles et plus attractives tours anciennes du pays. Aujourd’hui, le site séduit voyageurs et amateurs d’histoire par son atmosphère mystique et la majesté de ses vestiges, véritable témoignage du génie des artisans chams.

Texte et photos : Khanh Hoà - Phuong Nga/VNA/CVN