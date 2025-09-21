Bánh It, un joyau architectural et culturel des anciens Cham

>> La tour Nhạn, joyaux de Phú Yên
>> Flâneries savoureuses dans le patrimoine culturel Cham
Édifié entre la fin du XIe et le début du XIIe siècle, le site se compose de quatre tours, chacune présentant un style architectural distinct et remplissant une fonction spécifique. Au fil des siècles, il s’est imposé non seulement comme un chef-d’œuvre de construction et de sculpture, mais aussi comme un conservatoire vivant de traditions historiques et spirituelles. Il incarne la rencontre de l’histoire, de la religion et de l’art, participant à forger l’identité culturelle du Centre du Vietnam.
|Vue d’emsemble du site de Bánh It.
|Tour principale Kalan.
|Tour Kosagrha.
|Pendant plusieurs siècles, Bánh It fut le théâtre de rituels et de cérémonies religieuses des Cham.
|Architecture cham : finesse artistique et rigueur technique.
Classé monument national d’architecture et d’art en 1982, Bánh It a acquis une renommée internationale en 2014, lorsque l’Organisation des records du Vietnam (VietKings) l’a inscrit dans la liste des dix plus belles et plus attractives tours anciennes du pays. Aujourd’hui, le site séduit voyageurs et amateurs d’histoire par son atmosphère mystique et la majesté de ses vestiges, véritable témoignage du génie des artisans chams.
Texte et photos : Khanh Hoà - Phuong Nga/VNA/CVN