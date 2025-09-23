Festival Wallonie 2025 : un nouvel épisode dans l’amitié et la coopération Vietnam - Belgique

À la mi-septembre, Namur, capitale de la région Wallonie en Belgique, se pare de ses plus beaux atours festifs. Dès l’aube, ses ruelles pavées se couvrent de drapeaux colorés, tandis que les mélodies vibrantes résonnent sur la Place d’Armes, cœur battant de la ville, attirant habitants et visiteurs dans une ambiance joyeuse et conviviale.

L’arôme de la bière artisanale se mêle à la douceur des gaufres chaudes, enveloppé par les éclats de rire, créant une atmosphère unique et chaleureuse propre à cette région francophone.

Cette année marque la 102ᵉ édition du Festival Wallonie, tenue du 12 au 22 septembre, avec une particularité majeure : le Vietnam est invité d’honneur. Lors de la cérémonie officielle au Théâtre de Namur, le drapeau rouge étoilé du Vietnam a été hissé aux côtés du drapeau belge, symbolisant une amitié solide et durable entre les deux peuples.

L’événement a réuni de hautes personnalités, dont le Premier ministre belge Bart De Wever, le ministre-président de Wallonie, Adrien Dolimont, le président du Parlement wallon Willy Borsus, ainsi que de nombreux responsables fédéraux et régionaux. Depuis Hanoï, la vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang a adressé un message vidéo soulignant : "Le Vietnam est honoré d’être invité d’honneur du Festival Wallonie. C’est l’occasion de célébrer plus de 50 ans de coopération entre le Vietnam et la Belgique, et plus de 30 ans de partenariat avec la Wallonie, en vue d’un avenir durable".

Depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1973, la coopération bilatérale ne cesse de se renforcer. La Belgique est aujourd’hui le sixième marché d’exportation du Vietnam en Europe, tandis que le Vietnam est le premier partenaire commercial de la Belgique au sein de l’ASEAN.

Au niveau régional, la collaboration avec la Wallonie et la communauté francophone belge s’est affirmée comme un modèle depuis trois décennies, avec des projets fructueux dans la santé, la formation professionnelle, les énergies renouvelables, la protection de l’environnement et la lutte contre le changement climatique. Des milliers d’étudiants vietnamiens ont été formés dans les universités wallonnes, devenant de véritables ambassadeurs du savoir et de l’amitié.

Les échanges culturels se sont également intensifiés. Namur et Huê, villes jumelées, organisent régulièrement des programmes artistiques. Le public de Huê a ainsi été séduit par les spectacles de perche des artistes belges lors du Festival de Huê, tandis qu’à Namur, le drapeau vietnamien flotte fièrement lors des festivités, symbole de fraternité et de respect mutuel.

Le ministre-président Adrien Dolimont a rappelé que le Vietnam est un partenaire historique de la Belgique, notamment de la région wallonne. Il a souligné que la récente visite du Roi Philippe et de la Reine Mathilde au Vietnam a mis en lumière ce lien ancien, et que les autorités wallonnes travaillent à identifier des secteurs prioritaires afin de concrétiser rapidement des résultats bénéfiques pour les deux parties.

De son côté, le président du Parlement wallon Willy Borsus a insisté sur le choix du Vietnam comme invité d’honneur, motivé par une relation solide, efficace et conviviale. Il a appelé à approfondir les liens non seulement dans l’investissement et le commerce, mais aussi dans les échanges culturels, touristiques et populaires, où la communauté vietnamienne en Wallonie joue un rôle actif.

Dans son discours, l’ambassadeur du Vietnam en Belgique, Nguyên Van Thao, a exprimé son attachement personnel à la région : "La Wallonie est devenue ma deuxième patrie. Chaque retour ici me fait ressentir la même chaleur qu’au Vietnam". Fort de ce lien, il a affirmé la volonté du Vietnam de renforcer la coopération dans des secteurs clés tels que la biotechnologie et l’agriculture durable, domaines d’excellence de la Wallonie en adéquation avec les orientations stratégiques vietnamiennes.

L’ambassadeur a également souligné que la visite d’État du Roi Philippe et de la Reine Mathilde en avril dernier avait ouvert une nouvelle ère de partenariat plus profond et plus global entre le Vietnam, la Belgique et particulièrement la Wallonie.

Le pavillon vietnamien, situé au cœur du festival, a attiré un grand nombre de visiteurs captivés par les publications et images valorisant la richesse du pays et de son peuple. Mohamed Ali, un touriste, confiait : "Avant, je ne connaissais le Vietnam que par sa cuisine et ses films. Aujourd’hui, je suis impressionné et je compte bien visiter ce pays bientôt".

Pendant dix jours, Namur et toute la Wallonie vibrent au rythme de la musique et des couleurs. Sur les scènes en plein air, les airs traditionnels côtoient les sonorités modernes. Sur la place centrale, le concours de perche - un patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO vieux de plus de 600 ans - suscite de chaleureux applaudissements.

Les enfants s’amusent aux stands de jeux, tandis que les visiteurs savourent frites croustillantes et bières mousseuses. L’ambiance festive s’étend bien au-delà de Namur, jusqu’à Liège, Charleroi, Mons, La Louvière, Ottignies-Louvain-la-Neuve… Toute la Wallonie partage un même élan, enthousiaste et fier.

Le Festival Wallonie 2025 se veut bien plus qu’une fête traditionnelle belge : il est un pont vivant de culture et d’amitié entre la Wallonie et le Vietnam. Comme le dit une célèbre mélodie wallonne : "Nous nous aimons comme des frères de Wallonie et sommes prêts à nous tendre la main". Dans cette atmosphère joyeuse, Vietnam et Wallonie écrivent ensemble la suite d’une histoire de coopération, de solidarité et de partage, porteuse de promesses nouvelles et d’espoir pour l’avenir.

