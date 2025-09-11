Les Mékong Bike

Action humanitaire Mékong Plus est une ONG qui contribue à la réduction de la pauvreté au Vietnam, mais aussi au Cambodge, avec différents programmes touchant les secteurs suivants : éducation, santé, environnement et micro-crédits.

Mékong Plus, c’est aussi une histoire de vélo en bambou ! Depuis 12 ans, en effet, l’ONG organise des tours à vélo mensuels, les Mékong Bike, pour grands ou petits groupes dans le delta du Mékong.

Son offre est triple : l’occasion de rencontrer des villageois dans leur quotidien et à l’œuvre grâce à des microcrédits pour des potagers ou des élevages, la sensibilisation au développement durable à bas coût (agriculture bio, potagers, biogaz, petits élevages, petits commerces, bourses scolaires, maisons écologiques) et enfin, l’expérience de vivre avec une équipe d’ONG vietnamienne expérimentée.

Depuis tout ce temps, personne n’a jamais été déçu par ces circuits-découvertes. Au contraire, les participants sont toujours éblouis par la qualité des contacts et par l’organisation.

Souvent ce sont de très jeunes qui pédalent énergiquement devant leurs parents. Pour les personnes plus fragiles, Mékong Plus propose aussi des vélos en bambou électriques. Et puis, certaines personnes préfèrent la tranquillité en restant sur une des mobylettes de l’équipe locale !

Les personnes inscrites aux tours font des dons qui sont fixés à 54 dollars pour tel ou tel projet visité. C’est du gagnant-gagnant.

