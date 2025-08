"Jeunes reporters francophones 2025" : “Je m’éduque, donc j’agis”

Le concours, organisé par le seul journal francophone du pays depuis 2016, avec le soutien principal de la Représentation régionale Asie-Pacifique de l’Organisation internationale de la Francophonie (REPAP/OIF), s’adresse à tout francophone âgé de 18 à 35 ans, résidant au Vietnam ou à l’étranger.

Photo : Tuân Anh/VNA/CVN

Placée sous le thème “Je m’éduque, donc j’agis”, également celui de la Journée internationale de la Francophonie 2025, cette édition vise à créer un espace de réflexion et d’expression autour de l’éducation comme moteur d’engagement citoyen et de développement dans l’espace francophone.

Les candidats devront illustrer, à travers leurs articles, le rôle central de l’éducation dans la formation de citoyens conscients, engagés et responsables, contribuant à bâtir des sociétés plus justes, solidaires et durables.

Ils doivent impérativement soumettre des textes originaux, personnels, et sans recours à l’intelligence artificielle (IA). L’utilisation de logiciels ou d’outils de rédaction automatisée entraînera une disqualification immédiate.

Photo : Tuân Anh/VNA/CVN

Chaque participant peut soumettre jusqu’à cinq travaux (articles ou photoreportages) rédigés en français, en lien avec le thème du concours :

- Article : 5.000 signes maximum (espaces compris), soit environ 900 à 1.000 mots.

- Photoreportage : 5 à 6 photos légendées accompagnées d’un texte descriptif de 100 à 200 mots.

Les articles doivent être transmis au format DOC ou RTF, police Times New Roman, taille 14, avec maximum cinq photos légendées. Les images doivent également être envoyées en format JPG ou JPEG séparément. Si elles ne sont pas prises par le candidat, celui-ci doit disposer de l’autorisation explicite de l’auteur. Les légendes doivent mentionner le nom du photographe. Le CVN se réserve le droit de les publier.

Les œuvres soumises, accompagnées de photos, ne doivent avoir fait l’objet d’aucune publication préalable, ni au Vietnam ni à l’étranger, sous peine de rejet. Tout contenu contraire aux lois vietnamiennes ou aux us et coutumes du pays est interdit.

Le participant est responsable légalement de son œuvre et des droits qui y sont associés. Toute fausse déclaration ou violation de droits entraînera l’annulation de la candidature. Le comité d’organisation ne pourra être tenu responsable en cas de litige. Le CVN se réserve le droit d’utiliser, publier ou adapter les travaux pour diffusion dans ses supports.

Photo : Tuân Anh/VNA/CVN

Chaque participant doit constituer un dossier contenant :

- Le formulaire d’inscription complété ;

- Une copie de sa carte d’identité ou passeport ;

- Le ou les travaux originaux ;

- Une photo portrait de l’auteur.

Période d’envoi : du 1ᵉʳ au 31 août 2025 à minuit

* Soumission individuelle : https://shorturl.at/mHGb0

* Soumission en groupe : https://shorturl.at/lSMKv

Tous les documents utiles sont accessibles sur : https://lecourrier.vn

Les jurys évalueront selon les quatre critères suivants :

• Pertinence et originalité du sujet ;

• Qualité de la recherche et de la structure ;

• Style rédactionnel et richesse du vocabulaire ;

• Capacité à engager et toucher le public.

Les 20 meilleures productions sélectionnées pour la finale seront publiées du 16 au 31 octobre 2025 sur le site web du journal lecourrier.vn afin de recueillir les votes des lecteurs.

La cérémonie de remise des prix est prévue le 7 novembre 2025.

Les trois premiers prix comprendront :

1er Prix :

- Un ordinateur portable (~20.000.000 VND)

- Abonnement d’un an au CVN

- Attestation officielle

2e Prix :

- Une tablette (~10.000.000 VND)

- Abonnement de six mois

- Attestation

3e Prix :

- Un smartphone (~6.000.000 VND)

- Abonnement de six mois

- Attestation

Des Prix d’encouragement et des mentions spéciales tels que Prix du Public, Prix de l’Étudiant talentueux, Prix du Candidat impressionnant… seront également remis.

Pour plus d’informations et pour obtenir la fiche d’inscription, veuillez consulter la rubrique “Concours Jeunes Reporters Francophones 2025” sur le site https://lecourrier.vn. Vous pouvez également contacter le Comité d’organisation à l’adresse suivante : Le Courrier du Vietnam, 79, rue Ly Thuong Kiêt, quartier de Cua Nam, à Hanoï.

Tél. : (+84-83) 77 204 77, (+84-98) 360 61 10, (+84-94) 764 00 35.

Email : jeune.reporter.cvn@gmail.com.

La Rédaction