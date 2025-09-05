Une histoire à partager

Pour les 32 ans du Courrier du Vietnam , cette rubrique ludique vous invite à redécouvrir avec légèreté le patrimoine francophone. Devinettes et clins d’œil rythment ce voyage à travers les mots, entre mémoire vive et esprit de fête.

Photo : Truong Trân/CVN

Votre journal a une histoire, un parcours. Parti d’une publication multilingue née en ...(1)..., Le Courrier du Vietnam dépendait alors du ministère des Affaires étrangères. Le titre a été repris par l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en ...(2)... D’abord ...(3)..., il s’est transformé en octobre 1994 en un quotidien national : le premier et ...(4)... quotidien francophone du Vietnam.

D’abord édité avec un tirage modeste de ...(5)... pages, Le Courrier du Vietnam en a proposé 16 jusqu’à fin 2011. Dès le 1er janvier 2012, les éditions papier du Courrier du Vietnam quotidien cessent leur parution après plus de ...(6)... numéros. Ce premier et unique quotidien francophone du Vietnam se recentre sur un hebdomadaire paraissant dans les kiosques le ...(7)... avec une nouvelle présentation magazine.

Le nouveau Courrier du Vietnam hebdomadaire, plus riche sur le fond, plus vivant sur la forme avec ...(8)... pages en couleurs, propose chaque semaine un sommaire plus diversifié, mettant l’accent sur les informations culturelles et touristiques, notamment sur les richesses du...(9)... et des cultures du Vietnam et de la diaspora ...(10)... Vous y trouverez les actualités vietnamiennes et internationales, mais surtout des articles de fond, des reportages reflétant divers aspects de la vie socio-économique et ...(11)...du pays. Le Courrier du Vietnam hebdomadaire est donc non seulement votre ...(12)... une fois au Vietnam, mais aussi un outil indispensable pour une découverte plus en profondeur de ce fascinant pays d’Extrême-Orient.

Avec son édition en ligne https://lecourrier.vn, Le Courrier du Vietnam franchit un nouveau seuil, guidé par son credo : donner les informations ...(13)... de la vie politique, diplomatique, socio-économique et culturelle du Vietnam et du reste du monde. Vous trouverez aussi des pages sur les traditions, les ...(14)..., le style de vie des Vietnamiens, les portraits de ...(15)... qui ont forgé ou qui forgent l’histoire nationale. Une rubrique spéciale est dédiée au tourisme, avec des infos pratiques sur les fêtes et les sites ...(16)... ou historiques du pays (plusieurs ont été ou vont être inscrits au patrimoine mondial).

Une autre rubrique spéciale est réservée aux opinions de personnalités renommées, tant vietnamiennes qu’étrangères, sur des sujets thématiques d’actualité, concernant tous les domaines de la vie politique, socio-économique et culturelle du Vietnam. Nous voulons innover en y ajoutant une documentation qui s’enrichira au fil du temps avec la présentation d’autres thèmes.

Notre rédaction se trouve au ...(17)..., rue Ly Thuong Kiêt, quartier de Cua Nam, Hanoï.

Tél. : +84 24 38 25 20 96 / +84 24 38 24 26 92 / +84 24 38 26 13 77

Courriel :

courrier.cvn@gmail.com ;

courrier@vnanet.vn ;

pub.cvn@gmail.com ;

abon.cvn@gmail.com

Nous avons aussi un bureau à Hô Chi Minh-Ville au ...(18)..., rue Nguyên Thi Minh Khai, quartier de Xuân Hòa, Hô Chi Minh-Ville

Tél. : +84 28 39 30 32 33/+84 28 39 30 32 33/+84 28 39 30 45 81

Courriel : courrierhcm@gmail.com

Hervé Fayet/CVN