>> Félicitations au Courrier du Vietnam
1. Cette une parue pour le numéro 11 de 2024 illustrait quelle fête ?
A = La fête du travail.
B = La fête de la mi- automne.
C = La fête des infirmières.
D = La fête des femmes.
2. Cette une parue pour le numéro 23 de 2024 avait quel but ?
A = Célébrer la fête nationale.
B = Célébrer la fête des enseignants.
C = Parler des colonies de vacances.
D = Parler des cours de danse.
3. Cette une illustrant le numéro 46 de 2023 voulait attirer l’attention sur quel secteur ?
A = Le tourisme médical.
B= Le tourisme vert.
C = Le tourisme nocturne.
D = Le tourisme culturel.
4. Cette une du début de l’année 2023 illustrait quel grand événement pour le Vietnam ?
A = La proclamation de l’Indépendance.
B = Les accords de Paris.
C = La fête de la réunification du pays.
D = La création du Parti communiste vietnamien.
5. Cette une numéro 33 de l’année 2023 accompagnait quel titre ?
A = La jeunesse vietnamienne est incontournable.
B = Le Premier Ministre prend un bain de foule.
C = Mobiliser la diaspora pour l’essor du pays.
D = La fête de la jeunesse bat son plein.
6. Cette une du numéro 33 de l’année 2024 marquait un changement dans la présentation. Lequel ?
A = Ce numéro n’avait plus de bandeau rouge dans sa partie supérieure.
B = Ce numéro avait un prix plus élevé.
C = Ce numéro avait pour la première fois un QR code.
D = Ce numéro avait 100 pages au lieu des 64 habituelles.
7. Cette une de 2024 montrait quelle ville ?
A = Hai Phong.
B= Danang.
C = Hanoï.
D = Hô Chi Minh-Ville.
8. Cette une de 2022 illustrait quelle fête ?
A = La fête du Têt.
B = La fête des professeurs.
C = La fête de la mi- automne.
D = La fête des enfants.
9. Cette une du numéro 38/2024 portait quel titre ?
A = La fête du Têt en Inde.
B = Les premiers touristes étrangers de 2024.
C = Vietnam, la nouvelle destination tendance.
D = Le tourisme médical a de l’avenir.
10. Cette une de la fin de l’année 2021 avait quel but ?
A = Parler des campagnes vietnamiennes.
B = Parler des enfants à la campagne.
C = Parler des enfants sans famille.
D = Parler du cinéma vietnamien.
Les réponses sont :
1= D
2 = C
3 = C
4 = B
5 = C
6 = A
7 = C
8 = C
9 = C
10 = D
Hervé Fayet/CVN