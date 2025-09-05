Joyeux anniversaire au Courrier du Vietnam

À l’occasion de ses 32 ans, amusons-nous un peu en revenant sur quelques-unes de ces dernières années. Pour chaque une choisie, on vous pose une petite question. Saurez-vous trouver les réponses ? Si vous êtes des lecteurs fidèles, ça ne fait aucun doute ! Sinon, en feuilletant les pages de ce numéro 37 vous trouverez de quoi vous aider. Trois, deux, un, c’est parti !

>> 30 ans, 30 citations

1. Cette une parue pour le numéro 11 de 2024 illustrait quelle fête ?

A = La fête du travail.

B = La fête de la mi- automne.

C = La fête des infirmières.

D = La fête des femmes.

2. Cette une parue pour le numéro 23 de 2024 avait quel but ?

A = Célébrer la fête nationale.

B = Célébrer la fête des enseignants.

C = Parler des colonies de vacances.

D = Parler des cours de danse.

3. Cette une illustrant le numéro 46 de 2023 voulait attirer l’attention sur quel secteur ?

A = Le tourisme médical.

B= Le tourisme vert.

C = Le tourisme nocturne.

D = Le tourisme culturel.

4. Cette une du début de l’année 2023 illustrait quel grand événement pour le Vietnam ?

A = La proclamation de l’Indépendance.

B = Les accords de Paris.

C = La fête de la réunification du pays.

D = La création du Parti communiste vietnamien.

5. Cette une numéro 33 de l’année 2023 accompagnait quel titre ?

A = La jeunesse vietnamienne est incontournable.

B = Le Premier Ministre prend un bain de foule.

C = Mobiliser la diaspora pour l’essor du pays.

D = La fête de la jeunesse bat son plein.

6. Cette une du numéro 33 de l’année 2024 marquait un changement dans la présentation. Lequel ?

A = Ce numéro n’avait plus de bandeau rouge dans sa partie supérieure.

B = Ce numéro avait un prix plus élevé.

C = Ce numéro avait pour la première fois un QR code.

D = Ce numéro avait 100 pages au lieu des 64 habituelles.

7. Cette une de 2024 montrait quelle ville ?

A = Hai Phong.

B= Danang.

C = Hanoï.

D = Hô Chi Minh-Ville.

8. Cette une de 2022 illustrait quelle fête ?

A = La fête du Têt.

B = La fête des professeurs.

C = La fête de la mi- automne.

D = La fête des enfants.

9. Cette une du numéro 38/2024 portait quel titre ?

A = La fête du Têt en Inde.

B = Les premiers touristes étrangers de 2024.

C = Vietnam, la nouvelle destination tendance.

D = Le tourisme médical a de l’avenir.

10. Cette une de la fin de l’année 2021 avait quel but ?

A = Parler des campagnes vietnamiennes.

B = Parler des enfants à la campagne.

C = Parler des enfants sans famille.

D = Parler du cinéma vietnamien.

Les réponses sont :

1= D

2 = C

3 = C

4 = B

5 = C

6 = A

7 = C

8 = C

9 = C

10 = D

Hervé Fayet/CVN