Le Vietnam prêt à accélérer les projets de partenariat public-privé à fort impact

Le Vietnam est prêt à accélérer la mise en œuvre de projets de partenariat public-privé (PPP) à fort impact, alors que le pays entre dans une nouvelle phase de réforme institutionnelle et de mobilisation des projets, ont souligné des responsables lors du Dialogue de haut niveau sur les PPP 2025, qui s’est tenu le 25 novembre à Hanoï.

>> Le PPP mis en avant dans la production de riz de haute qualité à faible émission

>> Compléter le cadre juridique pour favoriser l'attraction des projets sous forme de PPP

>> Le nouveau cadre PPP encourage les projets scientifiques et technologiques

Photo : Tin Tuc/CVN

Co-organisé par le ministère des Finances, la Banque asiatique de développement (BAD) et l’ambassade d’Australie au Vietnam, cet événement, placé sous le thème "Dialogue PPP : Partenaire. Innover. Réaliser.", a permis aux agences gouvernementales, aux partenaires au développement et aux investisseurs privés de partager leurs expériences pratiques et d’échanger leurs points de vue sur les nouveaux besoins de coopération.

Le dialogue de cette année a porté sur les domaines prioritaires reflétant les besoins stratégiques du Vietnam en matière d’infrastructures et l’évolution du partenariat entre le gouvernement, les partenaires au développement et le monde des affaires.

Le vice-ministre des Finances, Trân Quôc Phuong, a déclaré en ouverture que le Vietnam avait réalisé des progrès constants ces dernières années dans le perfectionnement de son cadre politique en matière de PPP. Les amendements apportés à la loi sur les PPP et aux décrets pertinents ont élargi le champ des secteurs éligibles, renforcé les mécanismes financiers et de partage des risques, et simplifié les procédures afin de faciliter et de rendre plus prévisible la participation des investisseurs.

Après d’importants efforts déployés pour consolider son cadre juridique, le Vietnam est désormais prêt à entamer une phase de mise en œuvre dynamique des projets de PPP, avec des retombées économiques considérables, a-t-il affirmé.

Shantanu Chakraborty, directeur national de la BAD au Vietnam, a souligné les progrès notables accomplis par le Vietnam au cours des 15 dernières années dans la mise en place des fondements juridiques et institutionnels des partenariats public-privé (PPP).

Des jalons importants, tels que le décret 108/2009 relatif aux contrats BOT (construction-exploitation-transfert), BT (construction-transfert) et BTO (construction-transfert-exploitation) et la décision 71/2010/QĐ-TTg sur les investissements pilotes en PPP, ont jeté les bases d’une participation privée structurée au développement des infrastructures nationales.

L’adoption de la loi sur les PPP de 2020 a marqué un tournant en consolidant les réglementations antérieures dans un cadre unifié. Les amendements ultérieurs de 2024 et 2025 témoignent de l’engagement du gouvernement en faveur de l’amélioration continue et de l’apprentissage par l’expérience.

Photo : Tin Tuc/CVN

Malgré ces avancées, le directeur national de la BAD au Vietnam a souligné la nécessité de poursuivre les efforts pour constituer un portefeuille de projets bancables capables d’attirer des capitaux privés à long terme.

L’accent mis récemment par le Vietnam sur les investissements publics et les grands "mégaprojets" d’infrastructures ne portera ses fruits durablement que lorsque les normes des PPP et les cadres institutionnels seront pleinement opérationnels, a-t-il déclaré.

Selon Shantanu Chakraborty, les objectifs ambitieux du Vietnam - une croissance à deux chiffres d’ici 2030 et l’accession au statut de pays à revenu élevé d’ici 2045 - nécessiteront une mobilisation de capitaux sans précédent. Les besoins de financement dépassent le cadre des infrastructures économiques et englobent le développement durable et les projets résilients face au changement climatique, ce qui rend indispensable la mobilisation de ressources privées tant nationales qu’internationales.

Il a souligné la nécessité de renforcer la qualité de la préparation des projets, depuis les études de faisabilité et l’analyse des risques jusqu’à leur structuration selon les normes internationales.

Le modèle de PPP vietnamien jouera un rôle de plus en plus crucial dans la mise en place d’infrastructures modernes, durables et résilientes. Le succès reposera sur un leadership fort, un cadre institutionnel solide, une capacité de préparation des projets de haute qualité et des partenariats de confiance, a-t-il déclaré.

Les partenaires au développement, notamment la BAD et les institutions financières internationales, sont prêts à accompagner le Vietnam si les projets sont bien conçus, transparents et réalisables.

VNA/CVN