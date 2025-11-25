Forum vietnamien de promotion des exportations 2025 à Hanoï

Le Forum vietnamien de promotion des exportations 2025, prévu le 26 novembre à Hanoï, sera organisé par le ministère de l'Industrie et du Commerce afin de fournir des orientations stratégiques aux exportateurs face à un contexte mondial en constante évolution.

Sous le thème "Go Global - Conquérir les marchés mondiaux", cet événement se positionne comme une initiative clé pour aider les entreprises vietnamiennes à renforcer leur compétitivité et à saisir de nouvelles opportunités de marché.

Selon l'Agence vietnamienne de promotion du commerce (Vietrade), les exportations demeurent un moteur essentiel de la croissance économique du Vietnam et contribuent à son essor dans le commerce mondial. Cependant, l'environnement des affaires connaît de profondes mutations, marquées par de nouvelles exigences liées à la fragmentation mondiale, la transition écologique, la transformation numérique, l'adaptation post-pandémique et le renforcement des normes de qualité et de transparence des chaînes d'approvisionnement.

Face à ces évolutions, les entreprises vietnamiennes sont contraintes de restructurer leurs activités d'exportation afin d'améliorer la qualité, d'accroître la valeur ajoutée, de développer leurs marques et de favoriser un développement plus durable.

Le forum de 2025 servira de plateforme de dialogue stratégique, réunissant décideurs politiques, experts, organismes de promotion du commerce et entreprises. Les discussions porteront sur les tendances émergentes du commerce mondial, les expériences concrètes d'expansion des marchés et les moyens de tirer pleinement parti des accords de libre-échange de nouvelle génération. Les participants s'attacheront également à accélérer la transformation numérique grâce au big data et à l'intelligence artificielle afin d'améliorer l'efficacité des exportations.

Le forum favorisera également le partage d'expériences pratiques à travers les témoignages d'exportateurs modèles ayant réussi leur innovation produit et leur intégration dans les chaînes de valeur mondiales. En facilitant la connexion commerciale et la recherche de partenaires, l'événement vise à renforcer la compétitivité internationale du Vietnam dans un contexte de restructuration des chaînes logistiques.

Avec le message "Se transformer pour diriger - Percer pour réussir", le Forum 2025 ambitionne de catalyser une transition vers un modèle de croissance plus intelligent et écologique, consolidant ainsi la position du Vietnam en tant que partenaire fiable et dynamique sur l’échiquier commercial mondial.

