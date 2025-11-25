"Intelligent Generation Now" : un forum pour la vision de la jeunesse à l'ère du numérique

Le dialogue vise à encourager la jeunesse, les jeunes intellectuels et les leaders mondiaux à se rencontrer, dialoguer et partager leur vision d'un avenir à l'ère du numérique et du développement durable. Il est conçu pour créer un espace de connexion entre les parties prenantes, dans l'espoir d'inspirer la jeunesse à agir dans le contexte de la double transition verte et numérique mondiale.

Les débats se sont articulés autour de trois thèmes principaux : identifier les tendances mondiales à l'ère du numérique ; analyser les défis et les opportunités pour la jeunesse vietnamienne ; promouvoir l'engagement à agir des autorités, des entreprises et des organisations internationales pour soutenir l'écosystème de développement de la jeunesse.

L'événement a rassemblé des dirigeants gouvernementaux, des experts internationaux, des entreprises et plus de 500 jeunes représentants mondiaux. Parmi les participants figuraient notamment le vice-Premier ministre Bùi Thanh Sơn, le Président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Duoc, ainsi que Stephan Mergenthaler, directeur général du Forum esconomique mondial (WEF).

Vision mondiale et rôle de l'IA

Lors de l'événement, Stephan Mergenthaler a présenté le contexte et les tendances du développement mondial à l'ère du numérique, exhortant la jeunesse vietnamienne à s'engager activement dans la transition numérique et verte, en vue d'un développement durable sous un angle mondial. Il a également échangé avec six jeunes représentants vietnamiens, comprenant des étudiants de RMIT, des start-ups, de jeunes entrepreneurs, des intellectuels, des fonctionnaires et des représentants de la Global Shapers Community de Hô Chi Minh-Ville. À cette occasion, ces jeunes intervenants ont partagé leurs aspirations, leur créativité et leur responsabilité sociale, tout en discutant du rôle de leader de la jeunesse dans le processus de transition numérique et verte à Hô Chi Minh-Ville.

Par ailleurs, la table ronde “AI Generation NOW”, avec l'accompagnement du Groupe CMC, a souligné le rôle de l'intelligence artificielle (IA) dans le processus de développement durable. Le représentant de CMC a exprimé la conviction que l'IA est non seulement une technologie, mais aussi un outil qui donne le pouvoir à la jeunesse de mener la transformation des entreprises et de la société. Des experts internationaux, dont le Prof. Johnny Chung Yin Ho, Daniel Theobald et le Prof. Wesley Rosslyn-Smith, ont également participé à la discussion sur la stratégie de formation et de développement des talents en IA au Vietnam.

Selon les organisateurs, le monde est en pleine mutation avec l'automatisation, la numérisation et l'IA. D'ici 2030, le manque de main-d'œuvre qualifiée pourrait atteindre 85 millions de travailleurs. Au Vietnam, en particulier à Hô Chi Minh-Ville, qui ambitionne de devenir un centre d'économie de la connaissance et d'innovation, le développement de jeunes ressources humaines de qualité est devenu une exigence impérative.

Opportunités pour les jeunes de Hô Chi Minh-Ville

S’exprimant lors de l'ouverture de l'événement, Nguyễn Văn Được, président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que la jeunesse est au cœur de la transformation à l'ère intelligente. Il a exprimé l'espoir que les échanges d'aujourd'hui guideront la jeunesse à trouver leur orientation, leurs opportunités et leur motivation pour embrasser une nouvelle ère où l'IA, la technologie et les données redéfinissent tous les aspects de la vie.

Le président Nguyễn Văn Được a affirmé que Hô Chi Minh-Ville s’efforce de devenir le pôle d'innovation, de technologie, de finance et de connaissance du pays et de la région. La Résolution 98 a ouvert un nouvel espace de développement, permettant à la localité d'expérimenter des modèles sans précédent. Des initiatives stratégiques, comme le Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville, sont déployées pour faire de la ville un point de convergence pour la FinTech et les entreprises d'innovation mondiales. De plus, Hô Chi Minh-Ville considère l'éducation et la formation comme un pilier stratégique, grâce à un système universitaire solide, de nombreuses politiques de soutien et des modèles de coordination efficaces entre l'État, les écoles et les entreprises, permettant ainsi la mise en pratique des connaissances et créant une dynamique pour l'écosystème de l'innovation.

Il a ajouté que Hô Chi Minh-Ville a défini la stratégie "Coopération mondiale - Action locale" pour concrétiser son ambition de développement rapide et durable. Selon Nguyễn Văn Được, l’accompagnement d’experts du WEF, des Nations unies et de partenaires internationaux témoigne du dynamisme, de l’ouverture et de la détermination de Hô Chi Minh-Ville, qui passe de la réflexion à l’action.

La ville promeut également des programmes de transformation numérique urbaine dans les transports, l’éducation et la santé, en accélérant sa stratégie de croissance verte et d’économie circulaire et en développant des espaces urbains créatifs. Elle place les citoyens - et notamment les jeunes - au cœur de toutes ses politiques. L’objectif ultime est de créer une ville durable et humaine où chacun a la possibilité de développer ses talents et où personne n’est laissé pour compte.

M. Được a souligné que la jeunesse est la génération connectée d’aujourd’hui - née à l’ère du numérique, avec un esprit ouvert, un accès aux technologies de pointe et l’audace de penser, d’agir et d’apprendre de ses erreurs pour devenir plus forts. Hô Chi Minh-Ville s'engage à créer toutes les conditions permettant à la jeune génération d'exploiter pleinement son potentiel, grâce à des investissements importants dans les technologies numériques, l'infrastructure 5G et les plateformes de données, ainsi qu'au développement de ressources humaines de haute qualité par le biais d'une coopération avec les universités, les instituts de recherche et les entreprises technologiques. Parallèlement, elle s'attache à perfectionner l'écosystème d'innovation en créant des espaces créatifs, des pôles d'innovation et des environnements d'expérimentation pour les nouveaux modèles.

Notre objectif est de faire de Hô Chi Minh-Ville un centre d'innovation régional, où chaque jeune a la possibilité d'étudier, de créer son entreprise et de s'épanouir, a souligné Nguyễn Văn Được.

Appel à la jeunesse pour apprendre et innover

S'exprimant lors de l'événement, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Sơn a salué l'initiative du Forum économique mondial et de ses partenaires d'organiser un programme pertinent dédié à la jeunesse, dans le cadre du Forum économique d'automne 2025.

Selon le vice-Premier ministre, le monde connaît des mutations profondes qui marquent un tournant décisif. La quatrième révolution industrielle, ainsi que les tendances de la transformation numérique, de la transition écologique, de l'économie de la connaissance, de l'économie circulaire, etc., ont un impact considérable sur tous les pays, toutes les entreprises et, en particulier, sur la jeunesse. Dans ce contexte, le Vietnam ambitionne de devenir un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici 2030 et un pays à revenu élevé d'ici 2045, entrant ainsi dans une ère de développement solide et prospère.

Le vice-Premier ministre a affirmé que la jeunesse occupe une place centrale dans toutes les priorités de développement, et que tous les espoirs et la confiance qui lui sont accordés sont considérables. Hô Chi Minh-Ville, premier centre économique, scientifique, technologique et d'innovation du pays, affiche une ferme détermination à devenir un pôle de convergence d'initiatives et de modèles de développement durable aux niveaux régional et international, tout en étant une destination idéale pour les jeunes souhaitant développer leur intelligence et leurs talents. Il a ajouté que le gouvernement a doté Hô Chi Minh-Ville de nombreux mécanismes et politiques exceptionnels, permettant l'expérimentation de modèles inédits, notamment dans les domaines de la technologie, de l'innovation, de la transformation numérique, des infrastructures stratégiques, de la finance internationale et de l'attraction des talents. Confiant dans le dynamisme et la créativité des dirigeants et des habitants de Hô Chi Minh-Ville, le gouvernement continuera de les accompagner, de lever les obstacles et de mobiliser les ressources nécessaires pour que la ville puisse s'affirmer pleinement dans cette nouvelle ère.

Selon le vice-Premier ministre, le plus grand atout du Vietnam réside dans sa population de plus de 100 millions d'habitants, et en particulier dans sa jeunesse intelligente, créative, enthousiaste et désireuse de contribuer. Cependant, de grandes opportunités s'accompagnent toujours de grandes responsabilités. Le Vietnam a la chance de bénéficier d'une structure démographique exceptionnelle, mais cette richesse ne se transformera pas en un potentiel immense si les jeunes ne s'engagent pas activement à progresser, à développer leurs compétences et à saisir les enjeux de leur époque.

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Sơn a exhorté la jeune génération à bien comprendre son rôle et ses responsabilités, et à se préparer au mieux pour réaliser ses rêves et ses aspirations. Le thème de dialogue "Génération intelligente contemporaine" reflète l'espoir d'une jeunesse dotée d'un esprit novateur, d'une créativité sans cesse renouvelée, d'une audace intellectuelle et entreprenante, et d'un sens aigu des responsabilités envers l'intérêt général du pays.

Le vice-Premier ministre a affirmé que le gouvernement est déterminé à mobiliser toutes les ressources nécessaires à l'innovation et au développement durable, mais que c'est à la jeunesse qu'il revient d'exploiter, de piloter et de valoriser ces ressources.

Il a encouragé les jeunes à étudier et à s'exercer sans relâche pour devenir vertueux et talentueux; créer une entreprise ne doit pas être seulement un gage de réussite personnelle, mais aussi pour la nation, pour un monde plus vert, plus propre, plus pacifique et plus prospère.

Dans le cadre de ce programme, une cérémonie de signature d'un protocole d'accord s’est tenue entre l'Université de RMIT Vietnam et le Centre de la quatrième révolution industrielle de Hô Chi Minh-Ville (HCMC C4IR). Cet accord vise à développer des ressources humaines de haute qualité, à mener des recherches stratégiques et à promouvoir l'innovation dans la ville.

Selon le comité d'organisation, ce dialogue "Intelligent Generation NOW" est non seulement un forum professionnel, mais aussi un lieu d'échange de visions et d'idées, et un espace de création d'un réseau de coopération à long terme pour les jeunes. L'événement a pour objectif d'aider les jeunes à développer leur créativité, leur esprit interdisciplinaire et leur sens des responsabilités, contribuant ainsi à faire de Hô Chi Minh-Ville une mégapole intelligente et durable de la région.

Texte et photos : Tân Dat/CVN