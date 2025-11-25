Le Forum économique d'automne 2025 : Une vitrine pour le Vietnam face au monde

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a inspecté le 24 novembre les préparatifs du Forum économique d'automne 2025, dont le thème est "La transition verte à l'ère numérique", prévu du 25 au 27 novembre à Hô Chi Minh-Ville.

>> Hô Chi Minh-Ville se prépare pour le Forum économique d'automne 2025

>> Plus de 90 délégations internationales attendues au Forum économique d'automne

Photos : VNA/CVN

Au GEM Center, le vice-Premier ministre a passé en revue les installations destinées à accueillir plusieurs événements inscrits au programme du Forum.

Lors de la séance de répétition du spectacle "Parfums et couleurs du Vietnam", il a salué les efforts et la créativité des metteurs en scène et des artistes, soulignant que le Forum constituait également une occasion majeure de promouvoir auprès de la communauté internationale l’image d’un Vietnam dynamique, riche de sa culture et de ses traditions.

Il a demandé l’enrichissement des contenus visuels projetés lors des représentations, afin de mieux refléter la diversité culturelle et les spécificités régionales du pays. Il a par ailleurs recommandé un renforcement de la cohérence artistique entre les différents numéros, pour mieux conjuguer identité traditionnelle et expressions contemporaines.

Au Thiskyhall Sala, site principal du Forum, le vice-Premier ministre a inspecté les lieux prévus pour la séance plénière, les talk-shows inspirants destinés à la jeunesse, les tables rondes thématiques, les sessions parallèles, les dialogues de haut niveau, ainsi que l’espace d’exposition consacré aux technologies de pointe et à l’intelligence artificielle.

Il a exigé l’accélération de la finalisation des scénarios techniques et logistiques afin de garantir le déroulement rigoureux et harmonieux de l’ensemble des activités.

La délégation gouvernementale et les autorités municipales ont également visité le site de la 3ᵉ Exposition de Hô Chi Minh-Ville sur les produits et services de croissance verte 2025, autour du thème "Intelligence créative, innovations technologiques 4.0".

Le Forum économique d’automne 2025, qui réunira le Premier ministre Pham Minh Chinh ainsi que des dirigeants de plusieurs pays, des entreprises et des organisations internationales, ambitionne de devenir une plateforme majeure de réflexion sur la transition verte et la transformation numérique au Vietnam et dans la région.

VNA/CVN