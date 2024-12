Lancement du Festival du shopping de Hanoï 2024

Photo : CTV/CVN

Le festival de cinq jours vise à renforcer les liens et le soutien aux entreprises, aux coopératives et aux participants au programme One Commune One Product (OCOP) de Hanoi en général et de Soc Son en particulier, ainsi qu'aux autres provinces, dans la promotion du commerce et de la commercialisation de leurs marchandises et produits agricoles.

Il vise également à promouvoir la culture culinaire, à mettre en valeur l'artisanat traditionnel et à présenter le patrimoine local de Hanoï, en particulier du district de Soc Son, aux visiteurs nationaux et internationaux.

Environ 120 stands présentent plus de 1.000 produits, dont des produits agricoles, des spécialités régionales, des aliments transformés, des produits agricoles de haute technologie, des articles d'agriculture verte, des produits OCOP et de l'artisanat.

Les visiteurs peuvent également assister à des spectacles d'art traditionnel et participer à diverses activités d'échanges culturels.

VNA/CVN