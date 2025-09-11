Le shopping thérapeutique stimule les dépenses au Vietnam

Le mois dernier, la consommation vietnamienne a stimulé l'économie, les ventes au détail de biens et services ayant progressé d'environ 10,6 % sur un an, selon l'Office national des statistiques.

>> Le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc insiste sur la gestion rigoureuse des dépenses

>> L’inflation reste faible au Vietnam, mais des risques externes subsistent

>> L'IPC en hause de 3,31% au cours des sept premiers mois de l’année

>> Congés de la Fête nationale : un moteur pour le tourisme et la consommation intérieure

Photo : Masan Group/CVN

Les festivités marquant le 80e anniversaire de la Révolution d'Août et la Fête nationale ont fortement stimulé les dépenses de consommation en biens, services et tourisme, portant le total des ventes au détail à prix courants à plus de 588.000 milliards de dongs (23,3 milliards de dollars) pour le seul mois d'août.

Parmi ces secteurs, les revenus de l'habillement ont augmenté de 13,7% sur un an ; ceux de l'alimentation et des produits alimentaires ont bondi de 12,3% ; ceux des articles ménagers, ustensiles et équipements ont progressé de 10,4% ; ceux de l'hébergement et de la restauration ont progressé de 13,2% ; et ceux des voyages et du tourisme ont progressé de 15,2%.

Au cours des huit premiers mois de 2025, le chiffre d'affaires total des ventes au détail de biens et de services aux consommateurs a été estimé à 4,58 quadrillions de dongs, soit une hausse de 9,4% par rapport à la même période l'an dernier. Hors facteur prix, la croissance s'est établie à 7,2%.

Les ventes au détail de biens devraient atteindre 3,45 quadrillions de dongs au cours des huit premiers mois de l'année, représentant 76,3% du chiffre d'affaires total des ventes au détail et des services, soit une hausse de 8,1% par rapport à la même période l'an dernier.

Parmi ces secteurs, les produits alimentaires ont progressé de 10,1%, les articles culturels et éducatifs de 7,4%, l'habillement de 7,3%, et les articles ménagers, ustensiles et équipements de 6,7%.

Le chiffre d'affaires de l'hébergement et de la restauration a été estimé à 552.400 milliards de VND au cours des huit premiers mois, soit 12,1% du chiffre d'affaires total et une hausse de 14,7 % par rapport à la même période l'an dernier.

À Hô Chi Minh-Ville, le chiffre d'affaires a augmenté de 18,6%, tandis qu'à Dà Nang, il a progressé de 18,2%. À Cân Tho, la croissance a été de 14,2%, à Hai Phong de 12,7% et à Hanoï de 11,4%.

Le secteur du tourisme a été le point fort du chiffre d'affaires total des ventes au détail et des services aux consommateurs.

Plus précisément, le chiffre d'affaires des voyages et du tourisme au cours des huit premiers mois a été estimé à 61.200 milliards de dôngs, soit 1,3% du total, en hausse de 20,3% par rapport à la même période l'an dernier.

Cependant, des défis subsistent. Alors que les ménages réduisent leurs achats non essentiels, les entreprises sont contraintes d'innover et de stimuler la demande.

L'ancien directeur adjoint du Centre d'information sur l'industrie et le commerce du Vietnam, dépendant du ministère de l'Industrie et du Commerce , Lê Quôc Phuong, a déclaré que la croissance des ventes au détail au cours des huit premiers mois avait été relativement forte, atteignant 9,4%, et 7,2% hors facteurs de prix, ce qui témoigne d'une consommation intérieure "plutôt performante".

Il a toutefois averti qu'une grande partie de cette croissance provenait des services de restauration, de boissons et de tourisme, qui ne représentent qu'une part modeste des ventes totales.

Photo: VNA/CVN

Par ailleurs, le secteur de croissance le plus attendu, le commerce de détail, connaît un ralentissement.

Pour stimuler la consommation intérieure, il est nécessaire de se concentrer sur les ventes de biens de détail, car il s'agit du secteur le plus important, a déclaré Le Quoc Phuong.

La vie de la plupart des gens reste relativement difficile et ils n'achètent que des produits essentiels, a-t-il déclaré. Par conséquent, des mesures sont nécessaires pour stimuler la demande, telles que des promotions et des campagnes de promotion des produits nationaux, a-t-il ajouté.

Selon plusieurs associations professionnelles, le marché de détail continue de croître, mais le pouvoir d'achat est faible, car les gens sont confrontés à des difficultés financières et réduisent leurs dépenses.

Une enquête menée par plusieurs cabinets d'études de marché montre que la hausse des prix des biens et services oblige de nombreuses familles à revoir attentivement leurs dépenses quotidiennes.

Le journal en ligne VOV cite la présidente de l'Association des femmes des petites et moyennes entreprises de Hanoï, Mai Thi Thuy, qui déclare que, même si les consommateurs vietnamiens économisent davantage, les entreprises qui comprennent leurs préférences et leurs habitudes peuvent encore trouver des opportunités.

Elle souligne que, même si les consommateurs réduisent leurs dépenses, ils continuent de rechercher des produits de meilleure qualité plutôt que des produits moins chers.

La présidente a suggéré aux entreprises de réaliser des études de marché pour comprendre les besoins du marché et les demandes des consommateurs afin de produire des produits adaptés et stimulants.

Pour survivre, les entreprises doivent proposer des produits de haute qualité qui répondent aux besoins du marché, a-t-elle ajouté.

Afin de contribuer à la croissance économique cette année, le ministère de l'Industrie et du Commerce a mis en œuvre plusieurs solutions pour débloquer des ressources, en mettant l'accent sur des programmes de relance de la consommation intérieure afin de créer de nouveaux relais de croissance et de promouvoir l'utilisation de produits fabriqués localement, tant par le biais des canaux traditionnels que du commerce électronique.

Récemment, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a signé une décision portant sur l'organisation du programme national de promotion, la Grande Vente du Vietnam 2025.

Le programme se déroulera à l'échelle nationale du 1er décembre de cette année au 18 janvier de l'année prochaine, combinant les formats traditionnels et de commerce électronique.

Il s'agit d'une solution cruciale, car la demande du marché montre des signes de stagnation, nécessitant des politiques de relance fortes et opportunes.

VNA/CVN