Festival des montgolfières et des arts de Lâm Dông 2025 : un rendez-vous culturel et touristique unique

Du 24 au 26 octobre, la province de Lâm Dông deviendra une destination culturelle et touristique de choix avec l'inauguration de la Fête des montgolfières et des arts 2025. L'événement se tiendra sur la place Lâm Viên, considérée comme le "cœur" de la ville fleurie, et à l'Opéra de Dà Lat.

Photo : BTC/CVN

Organisée à grande échelle, la fête combinera des performances de montgolfières, de la musique et des technologies modernes, promettant une expérience marquante pour les visiteurs et ouvrant de nouvelles perspectives pour les événements culturels et touristiques locaux.

Le clou du spectacle sera la démonstration de 20 montgolfières multicolores, incluant des ballons de grande taille qui illumineront le ciel au lever et au coucher du soleil. Ces dizaines de ballons géants créeront un tableau spectaculaire sur la place Lâm Viên, offrant un point d'attraction majeur pour les photographes et les touristes.

Parallèlement aux activités en plein air, un programme artistique spécial intitulé "The Sunrise Legacy" se tiendra à l'Opéra de Dà Lat. Ce spectacle sophistiqué, mettant en vedette des artistes vietnamiens de renom tels que le compositeur Duc Tri et les chanteurs Lê Quyên et Ta Minh Têm, mêlera habilement musique symphonique, chansons révolutionnaires et musique moderne réarrangées. Cette production racontera l'histoire du patrimoine et des aspirations de la province des Hauts plateaux du Centre vers l'avenir.

En marge des événements principaux, des expositions d'art en plein air, des spectacles de rue et des espaces dédiés à la prise de photos avec les montgolfières garantiront une ambiance animée.

Selon le comité d'organisation, cette fête vise non seulement à divertir, mais aussi à promouvoir le tourisme et à affirmer l'identité culturelle de la province.

Sous le slogan "The Sunrise Legacy - L'héritage de l'aube", l'événement véhicule le message d'une Lâm Dông dynamique et innovante, qui préserve aussi ses valeurs patrimoniales.

Cet événement devrait attirer des dizaines de milliers de visiteurs, stimulant le tourisme et jetant les bases pour que la province se positionne comme une future "ville des festivals".

VNA/CVN