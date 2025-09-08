Ouverture du Mois de l’expérience touristique de la province de Lâm Dông 2025

Le Comité populaire de la province de Lâm Dông a solennellement inauguré le 6 septembre à la place de Lâm Viên le "Mois de l’expérience des destinations touristiques de la province de Lâm Dông 2025", à travers une série de programmes et d’activités culturelles et touristiques exceptionnelles.

>> Lâm Dông : les spots de camping à ne pas manquer cet été

>> Lâm Dông met en valeur la culture Cham pour développer le tourisme

Photo : VNA/CVN

La cérémonie d'ouverture a été marquée par un spectacle artistique spécial réunissant de nombreux chanteurs et musiciens renommés, attirant un large public composé d’habitants locaux et de touristes.

Placé sous le thème "Lâm Dông - Convergence des élites, Connexion des émotions", le programme se déroule du 6 septembre au 5 octobre 2025, avec huit événements phares couvrant les domaines de la culture, du sport et du tourisme.

Ces activités se tiendront à travers trois régions emblématiques, reflétant une volonté de relier les produits touristiques au développement spatial de la province tout en valorisant l’identité culturelle des ethnies locales. L’objectif est de promouvoir un développement économique et social durable, et de renforcer la marque touristique de Lâm Dông sur les marchés nationaux et internationaux.

Dans son discours d’ouverture, Dinh Van Tuân, vice-président du Comité populaire provincial, a souligné que ce mois d’expérience ne se limite pas à un simple événement touristique, mais représente une affirmation forte de la volonté de faire du tourisme un secteur économique clé, orienté vers un développement vert, durable et respectueux de l’environnement.

Il a également réaffirmé l’engagement de la province à préserver et promouvoir les sites historiques, les villages artisanaux traditionnels ainsi que les festivals culturels locaux, tout en innovant et en améliorant la qualité des produits et services touristiques pour créer une identité touristique distinctive pour Lâm Dông.

Immédiatement après la cérémonie d’ouverture, plusieurs activités ont été lancées dans toute la province, notamment : l’élaboration de nouveaux produits touristiques dans les trois zones géographiques mentionnées, la proclamation du lithophone comme Trésor national, ainsi que la conférence de promotion et de coopération touristique de Lâm Dông 2025, prévue du 9 au 13 septembre.

Parallèlement, un espace de présentation de la musique et de la culture des ethnies de Lâm Dông, une exposition de livres et de photographies artistiques sur la province, ainsi que la proclamation de la statue Avalokitesvara de Bắc Bình comme Trésor national seront organisés au musée provincial de Lâm Dông du 6 septembre au 5 octobre.

D'autres programmes complémentaires viendront enrichir cet événement, tels que : l’espace d’exposition de produits OCOP, de produits agricoles de haute technologie et de spécialités culinaires de Lâm Dông (du 12 au 17 septembre sur la place Lâm Viên) ; des campagnes promotionnelles pour stimuler la consommation touristique ; de nombreuses activités culturelles, sportives et touristiques dans les communes et districts, associées à la célébration des congrès du Parti à tous les niveaux (du 6 septembre au 5 octobre).

La cérémonie de clôture du "Mois de l’expérience des destinations touristiques de la province de Lâm Dông 2025" est prévue pour le 4 octobre prochain.

VNA/CVN