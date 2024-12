Bên Tre : de nombreuses activités au Festival des fleurs et des ornements de Cho Lach 2025

Photo : Tân Dat/CVN

Le président du Comité populaire du district de Cho Lach, Pham Anh Linh, a expliqué que le Festival des fleurs et des ornements de Cho Lach vise à valoriser l'importance économique des produits floraux et ornementaux locaux. Il soutient également le développement de l'économie des jardins et de la floriculture, en lien avec le Village culturel et touristique de Cho Lach et le Programme national des produits OCOP (À chaque commune, son produit).

Ce festival représente une occasion de rendre hommage à l'industrie traditionnelle des semis, des fleurs et des ornements, tout en offrant une expérience diversifiée et enrichissante aux visiteurs.

Photo : Nguyên Dua/CVN

Renforcer les marques locales

Pham Anh Linh a ajouté que cet événement, au-delà de sa dimension culturelle, servira à promouvoir le développement de la chaîne de valeur agricole, à renforcer les marques locales et à positionner Cho Lach comme le principal centre de fleurs et d'ornements du pays. Il a souligné que c'est la première fois que Cho Lach organise un tel festival, ce qui permettra non seulement de promouvoir les produits locaux mais aussi de faire découvrir la culture, l'histoire, et le paysage de la région. Cette initiative vise à attirer davantage l'attention des entreprises, des organisations, et des touristes, contribuant ainsi au développement socio-économique de la localité.

Photo : Nguyên Dua/CVN

Le vice-président du Comité populaire du district de Cho Lach, Nguyên Minh Duc, a précisé que le festival comportera plus de 100 stands commerciaux dans les domaines des fleurs, des ornements, des semis, ainsi que des services liés aux matériels agricoles, à l'élevage de coqs de combat, et à la transformation numérique pour l'agriculture de Cho Lach. Le festival accueillera également des modèles d'élevage de coqs de combat dans les vergers du district et offrira des solutions pour l'application de technologies au secteur agricole.

Photo : Tân Dat/CVN

Le point culminant du festival sera l’ouverture le 8 janvier 2025, à 18h30, au stade Phu Son, avec un programme artistique placé sous le thème "Flux et désir". Le festival s'attend à attirer 1.000 invités et 20.000 visiteurs pendant ses cinq jours d’activités.

Parmi les activités, le festival inclura un espace dédié aux combats de coqs, avec 150 des meilleurs coqs de combat venus de tout le pays concourant pour le titre de "Coqs royaux de Cho Lach". Il y aura aussi des espaces dédiés aux artisans de fleurs, d'ornements et de bonsaïs, ainsi qu'un espace de connexion e-commerce pour l'industrie des fleurs, ornements et semis.

Photo : Nguyên Dua/CVN

Une kyrielle d'activités

Les organisateurs du Festival des fleurs et des ornements de Cho Lach ont annoncé un programme riche en activités. Parmi celles-ci, il y aura l’établissement du record vietnamien Guinness pour le plus long chemin de fleurs et d'ornements créé par la communauté locale, s'étendant sur environ 15 km. Un défilé de chars floraux symbolisera les réalisations économiques agricoles et les marques locales. Le concours des bonsaïs et des abricotiers jaunes mettra en compétition les meilleurs bonsaïs et abricotiers de la région. Des échanges entre artisans vietnamiens de bonsaïs et leurs homologues de Taïwan (Chine) seront également organisés pour partager leur savoir-faire.

Photo : Nguyên Dua/CVN

L'espace d'art des combats de coqs sera une autre attraction majeure, avec un programme spécial autour de cette pratique. De plus, une vente aux enchères de coqs de combat se tiendra, avec les fonds récoltés utilisés pour soutenir les nouveaux modèles économiques d'élevage sous les vergers. Le festival verra également le lancement de la page de destination du Village culturel et touristique de Cho Lach, ainsi qu'un ensemble de produits souvenirs pour les touristes, et l'introduction des mascottes du village.

Photo : Nguyên Dua/CVN

En parallèle, l'événement comprendra l’accueil de groupes touristiques et d’agences de voyages, qui présenteront trois nouveaux circuits annoncés dans le cadre du festival, avec un accent particulier sur le projet de tourisme rural vert qui sera testé au Village culturel et touristique de Cho Lach en 2025. Le concours de belles photos de Cho Lach et l'exposition au stade de Phu Son offriront aux visiteurs un aperçu visuel du district. Le programme comprendra également la composition de chansons spécifiquement pour le festival, un moment de rencontre pour les amateurs du jardin de Cho Lach, et un concours de confection de gâteaux et de mélange de boissons à partir d'ingrédients agricoles locaux.

Ce programme varié offre une expérience complète, combinant culture, gastronomie, artisanat et tourisme local.

Photo : Tân Dat/CVN

Tân Dat/CVN