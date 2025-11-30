Guinée-Bissau : le président de la transition nomme les membres du nouveau gouvernement

Le président de la transition de la Guinée-Bissau, Horta Inta-A, a nommé samedi 29 novembre les membres du nouveau gouvernement.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon un communiqué publié par le Bureau de la communication et des relations publiques de la présidence, le nouveau gouvernement comprend 23 ministères et cinq secrétariats d'État.

Les nominations clés incluent Joao Bernardo Vieira au poste de ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Communautés, Mamasaliu Embalo au poste de ministre de l'Intérieur et de l'Ordre public, ainsi que l'ancien ministre des Affaires étrangères Carlos Pinto Pereira au poste de ministre de la Justice et des Droits humains.

Photo : AFP/VNA/CVN

Tous les membres du nouveau gouvernement seraient liés au camp électoral de l'ancien président Umaro Sissoco Embalo, et quatre d'entre eux avaient déjà servi dans le précédent gouvernement.

Auparavant, M. Inta-A avait nommé Tomas Djassi chef d'état-major général des forces armées et Ilidio Vieira Té Premier ministre et ministre des Finances.

La Guinée-Bissau a organisé des élections présidentielle et législatives le 23 novembre, auxquelles Umaro Sissoco Embalo s'est présenté pour un nouveau mandat. Les résultats devaient initialement être annoncés le jeudi 27 novembre.

L'armée a déclaré mercredi 26 novembre avoir pris "le contrôle total" du pouvoir d'État afin de faire face à des "tentatives de certains acteurs politiques de saper la stabilité nationale", entraînant la destitution de M. Embalo. M. Inta-A, alors officier supérieur des forces armées, a prêté serment jeudi pour un mandat de transition d'un an.

Xinhua/VNA/CVN