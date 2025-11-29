Asie du Sud-Est : inondations, 500 victimes dont 200 morts en Indonésie

Le Sud-Est asiatique et le Sri Lanka subissent de violentes intempéries, habituelles en cette saison mais amplifiées par le réchauffement climatique.

Le bilan des inondations en Indonésie a dépassé les 200 morts samedi 29 novembre , tandis que plus de 100 personnes sont portées disparues, a indiqué l'Agence de gestion des catastrophes.

L'Indonésie, ainsi que la Malaisie, le Sri Lanka et la Thaïlande, ont été frappés par de fortes précipitations qui ont causé des centaines de morts dans la région ces derniers jours.

Un des pires épisodes d’inondations de la décennie

En Indonésie, la province du Sumatra du Nord est la plus endeuillée, avec 116 morts. Dans celle du Sumatra occidental, le bilan atteint provisoirement 61 décès, avec "90 personnes toujours introuvables", selon le porte-parole régional de l’Agence de gestion des catastrophes, Ilham Wahab.

Dans la province d’Aceh, au moins 35 personnes ont péri. Les secours s’efforcent de rallier les zones de l’île de Sumatra les plus gravement touchées.

En Thaïlande, le bilan des inondations est grimpé samedi 29 novembre à 162 morts, a déclaré le gouvernement, précisant que plus de 100 personnes sont mortes dans la seule province de Songkhla. Les eaux sont montées jusqu’à 3 m dans cette région, qui a connu l’un de ses pires épisodes d’inondations de la décennie. Afin de suppléer des morgues surchargées, des camions réfrigérants ont été mobilisés pour entreposer les corps des victimes.

Vendredi 28 novembre, le Premier ministre, Anutin Charnvirakul, s’est rendu dans un refuge du district de Hat Yai, durement frappé. "Je dois vraiment présenter mes excuses pour avoir laissé cela se produire alors que je suis au gouvernement, a-t-il dit. La prochaine étape est d’éviter que la situation se détériore".

Le gouvernement a annoncé des compensations s’élevant jusqu’à l’équivalent de 53 000 euros pour les familles ayant perdu des membres dans les catastrophes. La grogne de la population monte dans le pays face à la gestion de la catastrophe. Deux responsables locaux ont été suspendus pour manquements présumés.

En Malaisie voisine, deux personnes ont été tuées par des inondations dans l’État de Perlis (Nord du pays).

Au Sri Lanka, grande île située près au Sud de l’Inde, les inondations et glissements de terrains provoqués par des pluies torrentielles, ont fait au moins 123 morts et des dizaines de milliers de déplacés.

Des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents

La saison de la mousson, qui s’étend généralement de juin à septembre, est souvent synonyme de fortes précipitations dans la région, avec des risques de glissements de terrain et de crues subites. En Indonésie et en Thaïlande, les bilans humains sont parmi les pires de ces dernières années pour des inondations.

Selon les scientifiques, le réchauffement climatique engendré par l’activité humaine rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus meurtriers et plus destructeurs. Pour chaque degré supplémentaire, l’atmosphère peut contenir 7% d’humidité en plus, avec des retombées hydriques plus lourdes.

