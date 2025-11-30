Le bilan des morts palestiniens dépasse 70.000 à Gaza

Le nombre de Palestiniens tués lors des attaques israéliennes sur la bande de Gaza depuis octobre 2023 s'élève désormais à 70.100, ont déclaré samedi 29 novembre les autorités sanitaires de Gaza dans un communiqué.

Photo : AFP/VNA/CVN

Au cours des dernières 48 heures, deux corps et 11 blessés ont été transférés vers des hôpitaux de l'enclave palestinienne, portant le nombre total de blessés à 170.983 depuis le début du conflit israélo-palestinien en octobre 2023, ont ajouté les autorités.

Malgré un cessez-le-feu mis en place en octobre, des attaques israéliennes régulières ont tué 354 personnes et blessé 906 autres dans l'enclave assiégée, selon le communiqué.

Samedi 29 novembre, deux enfants palestiniens ont été tués lors d'une frappe de drone israélien à l'est de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, alors que l'armée israélienne intensifiait ses attaques dans toute l'enclave, selon des sources médicales et sécuritaires palestiniennes.

Le conflit a éclaté le 7 octobre 2023, lorsque des groupes armés dirigés par le Hamas ont attaqué le sud d'Israël, tuant environ 1.200 personnes et prenant environ 250 otages, ce qui a provoqué une réponse militaire israélienne à grande échelle dans la bande de Gaza.

Xinhua/VNA/CVN