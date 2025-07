L'Iran rouvre son espace aérien aux vols intérieurs, internationaux et de transit

La décision a été prise après que l'Organisation de l'aviation civile d'Iran a donné son approbation et suite à des évaluations précises en matière de sécurité et de sûreté au vu des circonstances actuelles du pays, a indiqué le ministère dans un communiqué publié sur son site Internet. Il a ajouté que les vols avaient repris au départ et à destination de l'aéroport international de Mehrabad et de l'aéroport international Imam Khomeini dans la capitale Téhéran, ainsi que des aéroports du nord, de l'Est, de l'Ouest et du Sud du pays, à l'exception de ceux d'Ispahan et de Tabriz, situés respectivement dans le centre et le Nord-Ouest de l'Iran. Selon le communiqué, les aéroports de Téhéran ainsi que ceux du Nord, de l'Ouest et du Sud du pays assurent désormais l'opération des vols intérieurs et internationaux de 05h00 à 18h00 heure locale (01h30 à 14h30 GMT). Le ministère a précisé que l'espace aérien de l'est était ouvert aux vols intérieurs, internationaux et internationaux en transit 24 heures sur 24, ajoutant que l'espace aérien des parties centrale et de l'Ouest serait ouvert aux vols de passage internationaux. Il a assuré que les aéroports d'Ispahan et de Tabriz reprendraient leurs activités dès que les infrastructures seraient prêtes. L'Iran a fermé son espace aérien le 13 juin à la suite des frappes aériennes israéliennes sur Téhéran et d'autres régions. Après un conflit aérien de 12 jours, les deux pays ont conclu un cessez-le-feu le 24 juin.

Xinhua/VNA/CVN