Messages de félicitations pour la Fête nationale de Chine

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Ces messages, signés par le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président Tô Lâm, le Premier ministre Pham Minh Chinh, et le présidente de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân, ont été envoyés au secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la Chine, Xi Jinping, au Premier ministre chinois Li Qiang, et au président du Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire de Chine, Zhao Leji.

Félicitant la Chine pour ses réalisations au cours des 75 dernières années, les dirigeants vietnamiens ont exprimé leur conviction que sous la direction du PCC avec le secrétaire général du PCC et président Xi Jinping en son centre, le peuple chinois réalisera avec succès les objectifs stratégiques et les tâches fixés par le PCC lors du XXe Congrès national du PCC pour faire de la Chine un pays socialiste moderne qui soit riche, démocratique, civilisé harmonieux et beau, contribuant activement à la paix, la stabilité et au développement dans la région et dans le monde.

Soulignant que le Parti, l'État et le peuple du Vietnam déterminent que le renforcement et le développement de relations stables, saines, amicales et coopératives avec la Chine constituent un choix stratégique et une priorité absolue dans la politique extérieure d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification du Vietnam, les dirigeants du Parti et de l’État du Vietnam ont affirmé la volonté avec les hauts dirigeants chinois de maintenir des échanges réguliers et d'accroître l'orientation stratégique des relations bilatérales selon des perceptions communes de haut niveau, de ne cesser de cultiver et renforcer l'amitié traditionnelle entre les deux Partis et les deux pays, améliorer la compréhension mutuelle entre les deux peuples, continuer à promouvoir le partenariat de coopération stratégique intégrale et construire une communauté d'avenir partagé Chine - Vietnam de manière de plus en plus profonde et substantielle, devenant de plus en plus pratique et efficace, pour les intérêts des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement de la région et du monde.

À cette occasion, Bùi Thanh Son, vice-Premier ministre, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, président du Comité de pilotage de la coopération bilatérale Vietnam - Chine a adressé des messages de félicitations au directeur du Bureau de la Commission centrale pour les Affaires étrangères du PCC, président du Comité de pilotage de la coopération Chine - Vietnam, ministre des Affaires étrangères, Wang Yi.

VNA/CVN