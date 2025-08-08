Le chef du Parti loue le secteur financier vietnamien pour ses réalisations en 80 ans

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a assisté vendredi 8 août à une cérémonie commémorant le 80 e anniversaire du secteur financier du pays, où il a remis l’Ordre de l’Indépendance de première classe au ministère des Finances.

Lors de l’événement, le chef du Parti a salué les réalisations importantes du secteur au cours des huit dernières décennies, soulignant son rôle clé dans l’élaboration des politiques budgétaires, la gestion et la répartition des ressources nationales, la protection sociale, le développement économique et la défense nationale.

Dans ce nouveau contexte, il a exhorté le secteur à renouveler ses mentalités, à éliminer les obstacles institutionnels, à élargir son espace de développement et à promouvoir un modèle de croissance fondé sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique.

Le secrétaire général Tô Lâm a appelé à une évaluation précise de la situation économique pour conseiller rapidement le Parti et l’État sur les politiques budgétaires, assurer l’équilibre budgétaire, renforcer la discipline financière, économiser les dépenses récurrentes et prioriser les ressources pour l’investissement dans le développement.

Il a également souligné l’importance de mobiliser des capitaux via les marchés financiers, boursiers et des valeurs mobilières ; d’améliorer le climat de l’investissement ; d’attirer des investissements directs étrangers de qualité ; et de renforcer la transparence et l’efficacité de la gestion des actifs publics et des capitaux publics dans les entreprises.

Outre la promotion de la croissance économique, le secrétaire général Tô Lâm a réitéré que le secteur doit continuer à se concentrer sur les politiques de protection sociale, afin d’assurer de meilleures conditions de vie à la population.

Lors de la cérémonie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a remis l’Ordre du Travail de première classe au ministre des Finances, Nguyên Van Thang.

Dans son discours, le ministre Nguyên Van Thang a rappelé que le ministère des Finances a été créé le 28 août 1945. Depuis lors, cette date est traditionnellement reconnue comme la Journée du secteur financier.

En 80 ans de construction et de développement, le secteur a apporté une contribution essentielle aux consultations en matière de politiques socio-économiques et de gestion des finances publiques. Le système fiscal et financier a été perfectionné conformément aux pratiques internationales, a-t-il souligné.

Le Vietnam est actuellement la quatrième économie d’Asie du Sud-Est, avec un produit intérieur brut dépassant les 476 milliards de dollars. Le processus de restructuration des entreprises, incluant l’actionnarisation et le désinvestissement de l’État, a enregistré des progrès significatifs. Les politiques financières ont soutenu la croissance économique et assuré la protection sociale, avec une couverture maladie dépassant les 94%.

Depuis le 1er mars 2025, le secteur financier a été réorganisé suite à la fusion du ministère des Finances avec le ministère du Plan et de l’Investissement, ainsi qu’à l’intégration de la Sécurité sociale du Vietnam et de la Commission de gestion du capital de l’État dans les entreprises, renforçant ainsi son rôle de coordinateur clé de l’économie nationale.

Fort d’une tradition glorieuse de 80 ans, le secteur financier continuera de se renouveler, d’unir ses forces et de contribuer activement au développement national pour un Vietnam prospère et heureux, a-t-il conclu.

