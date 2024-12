Festival des fleurs de pêcher sauvage, un spectacle à ne pas manquer à Mù Cang Chai

Les festivals du khen (flûte de Pan) et des fleurs de pêcher sauvage de l'ethnie Mong, et les activités en l'honneur du Nouvel An sont prévus du 27 décembre 2024 au 2 janvier 2025 dans le district de Mù Cang Chai, province de Yên Bai, au Nord du pays.

Photo : VNA/CVN

Plusieurs activités seront organisées pendant la semaine, notamment un séminaire sur le tourisme local, des défilés de rue, des démonstrations culturelles de l'ethnie H'mông, un concours de khen, une exposition de photos sur les fleurs de pêcher sauvage, de la "chasse aux nuages", du parapente, entre autres.

Les festivités du Nouvel An comprendront un programme culturel intitulé "Xuân vùng cao" (Le printemps dans les hautes terres), des jeux de toupie traditionnels des Mong, des spectacles, des expositions d'artisanat et des stands présentant des produits uniques de Mù Cang Chai et des districts voisins.

Ces activités visent à renforcer la solidarité entre les groupes ethniques et à promouvoir le potentiel culturel et touristique de Mù Cang Chai.

Le festival a pour objectif de préserver et de valoriser le patrimoine ethnique, tout en stimulant le développement économique local en encourageant les entreprises et les communautés à créer des produits touristiques uniques pour attirer davantage de visiteurs.

Située à plus de 1.000 m d'altitude, Mù Cang Chai bénéficie d'un climat frais et de paysages époustouflants. Les visiteurs peuvent s'immerger dans la culture H'mông, admirer la beauté immaculée des fleurs de pêchers sauvages et s'émerveiller devant les époustouflantes rizières en terrasses de Mù Cang Chai, un site du patrimoine national de 330 ha.

VNA/CVN