Sciences, technologies, ingénierie et mathématiques

Le Vietnam mise sur les ressources humaines STEM pour accélérer son essor technologique

Le Vietnam met actuellement l’accent sur une stratégie de développement de ressources humaines de haute qualité dans les secteurs STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques). L’objectif est de former une main-d’œuvre qualifiée dans des domaines clés, afin de permettre au pays de progresser rapidement dans les technologies de pointe, notamment les semi-conducteurs et les technologies quantiques.

>> Innovation STEM Petrovietnam contribue à développer les connaissances à l’ère technologique

>> Semi-conducteurs : cinq projets Vietnam - Japon pour accélérer la recherche



>> Compétences numériques : un levier du développement humain à l’ère de l’IA

>> Le Vietnam ambitionne de créer 50 groupes de recherche de haut niveau d’ici 2035

Photo : Quang Châu/CVN

Selon le Professeur associé - Docteur Phan Thanh Binh, ancien président de la Commission de la culture, de l’éducation, de la jeunesse, des adolescents et des enfants de l’Assemblée nationale, la quatrième révolution industrielle est portée par des technologies stratégiques telles que l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les biotechnologies avancées, les nouveaux matériaux, les énergies nouvelles, les technologies quantiques et les technologies numériques de nouvelle génération.

D'une certaine manière, ces technologies stratégiques représentent une évolution de niveau supérieur des quatre secteurs technologiques clés retenus par le Vietnam il y a plus de 20 ans : l'informatique, la biotechnologie, les technologies des matériaux et la mécanique-automatisation.

L'informatique a ainsi évolué vers l'intelligence artificielle (IA), le Big Data, le cloud computing et les technologies quantiques ; la mécanique-automatisation s'est transformée en robotique et en production intelligente ; les technologies des matériaux se sont étendues aux matériaux avancés et aux nanomatériaux ; enfin, la biotechnologie a évolué vers les technologies génétiques et cellulaires.

Le Professeur associé - Docteur Phan Thanh Binh estime que le Vietnam fait actuellement partie des pays ayant une bonne capacité d'adoption et d'application des technologies, et qu'il passe progressivement au groupe des nations innovantes. Cependant, les principaux obstacles résident dans la capacité de recherche, la maîtrise des technologies de base, le transfert des résultats de recherche dans la production, la qualité de l'écosystème d'innovation et les ressources humaines de haut niveau.

Photo : VNA/CVN

Il affirme que pour résoudre ce problème, il est nécessaire de changer de mentalité, en passant de la simple formation de main-d'œuvre à la construction d'une véritable capacité nationale. Pour cela, il convient de promouvoir l'éducation STEM dès l'école afin de former tôt l'esprit scientifique des élèves.

De plus, il faut restructurer le système de formation en mettant l'accent sur les mathématiques, la physique, la chimie et la science informatique, qui sont les fondements indispensables de l'IA et des semi-conducteurs. Les ressources humaines doivent être développées à plusieurs niveaux, allant des techniciens aux ingénieurs concepteurs, chercheurs et gestionnaires, tout en construisant un écosystème liant l'État, l'école et l'entreprise, capable d'attirer les experts nationaux et internationaux.

Lier étroitement la formation à la pratique

Le Professeur associé Trân Lê Quân, recteur de l’Université des sciences naturelles (Université nationale de Hô Chi Minh-Ville), indique que son établissement déploie une stratégie globale allant des programmes d’études au développement d’infrastructures pour les technologies émergentes.

Outre ses laboratoires, centres de recherche et équipements de pointe dans des domaines tels que les semi-conducteurs, les matériaux avancés, l'IA, la science des données, les biotechnologies et les technologies quantiques, l'université renforce sa coopération avec les entreprises afin de développer des laboratoires étroitement liés à la production. Ce modèle permet aux étudiants d'accéder à des technologies et à un environnement de travail proches des réalités industrielles, tout en offrant aux enseignants et aux étudiants davantage d'opportunités de mener des recherches appliquées répondant aux besoins concrets des entreprises.

Photo : VNA/CVN

De son côté, l’Université de technologie de Hô Chi Minh-Ville privilégie une formation étroitement liée à la pratique. Les étudiants participent à des projets, réalisent des travaux de conception, effectuent des stages en entreprise et prennent part à des activités technologiques concrètes. L’université développe par ailleurs des programmes interdisciplinaires afin de répondre aux besoins des nouveaux secteurs scientifiques.

Pour garantir la qualité de la formation, le Professeur associé - Docteur Bùi Hoài Thang, responsable du Bureau de la formation de l’université, précise que les programmes sont régulièrement mis à jour selon les standards internationaux.

L'université intensifie également sa coopération avec les principaux groupes technologiques pour élaborer les contenus de formation, organiser des stages spécialisés et des projets appliqués, offrant ainsi aux étudiants une immersion précoce dans le monde professionnel et un accès aux technologies les plus récentes du secteur.

L’université accorde également une attention particulière au développement des compétences professionnelles des étudiants, de leurs capacités de recherche et d’innovation, de leur aptitude à évoluer dans un environnement multiculturel, de leur maîtrise des langues étrangères ainsi que de leur capacité à s’adapter à l’évolution rapide des technologies.

VNA/CVN