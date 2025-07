Nouveau modèle de croissance axé sur les sciences et les technologies

Le Vietnam s’apprête à opérer une transformation majeure de son modèle économique. Lors d’un forum scientifique organisé lundi 15 juillet à Hanoï, économistes, scientifiques, gestionnaires et entrepreneurs ont convergé vers une vision commune : faire des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique les piliers du nouveau modèle de croissance vietnamien pour la période 2026-2030, avec des perspectives jusqu’en 2045.

Les limites du modèle actuel

Pendant plus de trois décennies, le Vietnam a prospéré grâce à un modèle de croissance extensif, fondé sur l’augmentation quantitative des facteurs de production : capital, main-d’œuvre et ressources naturelles. Ce modèle a permis au pays de sortir de la pauvreté, de maintenir une croissance économique stable et d’améliorer le niveau de vie de la population. Cependant, les moteurs traditionnels de cette croissance s’essoufflent progressivement.

Dang Xuân Thanh, vice-président de l’Académie des sciences sociales du Vietnam, indique : "Les trois moteurs de croissance des 30 dernières années - main-d’œuvre bon marché, investissements massifs et intégration au marché mondial - perdent de leur efficacité. La croissance reste très dépendante des investissements, mais l’efficience dans l’utilisation des capitaux diminue progressivement. La productivité du travail vietnamienne ne représente qu’une fraction de celle des pays voisins comme Singapour, la Malaisie ou la Thaïlande. De plus, le Vietnam occupe principalement les segments à faible valeur ajoutée des chaînes de valeur mondiales, limitant son potentiel de développement économique."

Une transformation nécessaire et urgente

Face à ces défis, les experts s’accordent sur la nécessité d’un changement radical. Le nouveau modèle de croissance se veut multidimensionnel, intégrant des facteurs économiques, technologiques, environnementaux et sociaux. Il repose sur trois piliers fondamentaux : la productivité, les sciences et technologies, et l’innovation.

Les experts ont identifié trois groupes de secteurs appelés à devenir les locomotives de ce nouveau modèle : les technologies numériques et l’intelligence artificielle ; l’énergie verte et la transition écologique ; l’industrie manufacturière de haute technologie.

Le professeur associé Bùi Quang Tuân, vice-président de l’Association des sciences économiques du Vietnam, insiste sur l’importance de la croissance verte : "La croissance verte et l’économie verte constituent un nouveau moteur de développement. Aux côtés de la transformation numérique, elles créeront les dynamiques du nouveau modèle de croissance pour la nouvelle période. L’économie verte, pilier du développement durable, intègre les dimensions sociale, environnementale et institutionnelle. L’économie verte et la croissance verte englobent déjà transformation numérique, sciences-technologies et innovation."

À l’avenir, le Vietnam devra privilégier l’investissement dans la transformation numérique et l’économie de la donnée, tout en restructurant ses chaînes logistiques pour capitaliser sur les mutations économiques mondiales.

Le professeur Trân Tho Dat, président du Conseil scientifique et pédagogique de l’Université d’économie nationale, explique : "La croissance vietnamienne doit s’appuyer sur le numérique et les avancées technologiques. L’enjeu est de créer une infrastructure digitale intégrée, performante et sécurisée, de combler le fossé numérique territorial pour une économie digitale véritablement inclusive. L’indicateur clé reste le poids du numérique dans le PIB : de 13,7% en 2024, il faut passer à 20% dès 2025, puis 30% en 2030."

Dans ce nouveau modèle, l’État joue un rôle d’orientation et de direction à travers des programmes nationaux de sciences et technologies.

Le professeur associé Nguyên Hông Son, chef adjoint de la Commission centrale des politiques et stratégies, précise : "Le Vietnam mise sur la science et la technologie comme levier central du changement de modèle économique. L’objectif est de cibler les branches stratégiques capables de restructurer l’économie et de consolider les bases du futur modèle de croissance."

Ce nouveau modèle de croissance intégré, lorsqu’il fonctionnera efficacement, devrait permettre au Vietnam de se développer rapidement et durablement, en visant la prospérité d’ici 2045.

VNA/CVN