Hô Chi Minh-Ville mise sur l’IA et les semi-conducteurs

Hô Chi Minh-Ville réoriente sa stratégie d'investissement, privilégiant désormais la qualité et l'impact des projets technologiques, notamment dans les domaines des semi-conducteurs, de l'intelligence artificielle (IA), des centres de données et de la recherche et développement (R&D).

>> Parc high-tech de Hô Chi Minh-Ville : vers un hub d'innovation mondial

>> Hô Chi Minh-Ville accélère le renforcement de ses capacités en science et innovation

>> Hô Chi Minh-Ville renforce son potentiel scientifique et technologique

Photo : VNA/CVN

La stratégie a été présentée par les représentants du Conseil de gestion du Parc technologique de Saigon (SHTP) lors d'une conférence de presse sur les performances socio-économiques de la ville, le 18 juin.

Lê Thành Nhân, directeur de la Division de la promotion des investissements au sein du conseil de gestion du SHTP, a déclaré que les investissements directs étrangers (IDE) demeurent un moteur essentiel du développement technologique de la ville. Le SHTP compte actuellement 166 projets valides, représentant un capital enregistré total de 13,728 milliards de dollars, dont plus de 11 milliards de dollars d'IDE, soit plus de 80% du total.

Selon Lê Thành Nhân, les flux d'IDE se détournent de plus en plus des activités d'assemblage et de transformation pour se concentrer sur les secteurs technologiques stratégiques. Parmi les projets notables figurent la R&D, les tests et le conditionnement de semi-conducteurs, menés par des entreprises telles que BESI, Genbyte et Dynamic Test Solutions. Les secteurs de l'intelligence artificielle et des centres de données ont également attiré des investissements importants, notamment un pôle de centres de données d'une valeur de 508 millions de dollars et le projet Starmason, d'une valeur de 480 millions de dollars.

Les retombées des IDE ont permis aux entreprises nationales de renforcer leur participation à l'écosystème de haute technologie. La part des investissements des entreprises vietnamiennes au sein du SHTP est passée de 10-12% à environ 17-18%. Des entreprises vietnamiennes telles que Gremsy, Humasis-IVD Vietnam, Mismart et Orioled maîtrisent progressivement les technologies de pointe et s'intègrent aux chaînes d'approvisionnement mondiales, contribuant ainsi à la stratégie de la ville qui consiste à s'appuyer sur les IDE tout en stimulant l'innovation locale.

Afin de se préparer à attirer une nouvelle génération d'IDE, conformément à la Résolution N°10-NQ/TW relative au développement du secteur des investissements étrangers, la ville étend son espace de développement de haute technologie. Une zone d'extension de 194,84 ha, récemment approuvée dans le quartier de Long Phuoc, est aménagée selon un modèle "Vert, propre et numerique", avec pour objectif la neutralité carbone avant 2050.

Parallèlement, le conseil de gestion du SHTP collabore avec l'Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville pour transformer un site de 52,92 ha en un Centre technologique stratégique. Ce projet devrait inclure des zones de production de haute technologie, des pôles de services d'IA et de centres de données, ainsi que des infrastructures de formation, de recherche et d'incubation technologique.

Poursuivre les réformes administratives

La ville appliquera un nouveau cadre de sélection des investisseurs privilégiant la qualité et les retombées économiques au détriment du nombre de projets. Les projets de centres de données devront présenter une densité d'investissement supérieure à 100 millions de dollars par hectare par hectare, les projets de production de haute technologie de plus de 20,4 millions de dollars par hectare et les projets de R&D de plus de 11,5 millions de dollars par hectare.

Outre les exigences en matière de capitaux, les principaux investisseurs devront s'engager dans des activités de R&D, la formation de la main-d'œuvre, la localisation de la production et le transfert de technologies aux entreprises vietnamiennes.

Le conseil d'administration du SHTP a toutefois reconnu les défis persistants, notamment la superposition des réglementations, les lourdeurs administratives, la pénurie de main-d'œuvre hautement qualifiée, la rareté des terrains constructibles et la demande croissante d'infrastructures spécialisées pour soutenir les secteurs de l'IA, des semi-conducteurs et des centres de données.

Face à une concurrence mondiale accrue pour les investissements, Hô Chi Minh-Ville entend se démarquer par la qualité de ses institutions, ses écosystèmes d'innovation et sa connectivité régionale, plutôt que par des coûts bas ou des incitations préférentielles. La ville accélère également le développement de sa main-d'œuvre hautement qualifiée dans le domaine des technologies, attire des experts internationaux, développe les infrastructures sociales destinées aux professionnels et poursuit ses réformes administratives.

Le conseil d'administration du SHTP a déclaré que la ville procédera à la récupération des terrains occupés par des projets retardés ou inefficaces afin de libérer de l'espace pour des investissements substantiels dans les hautes technologies. Son objectif ultime est de favoriser l'émergence d'une nouvelle génération d'entreprises technologiques vietnamiennes capables de participer et de jouer un rôle moteur dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

VNA/CVN