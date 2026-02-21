Promouvoir la coopération technologique avec des partenaires américains

Le secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, Nguyên Duy Ngoc, a conduit une série de rencontres avec des partenaires américains de premier plan, visant à renforcer la coopération Vietnam - États-Unis dans les domaines des sciences et des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique.

>> Vietnam - États-Unis : le SG Tô Lâm rencontre le président Donald Trump

>> Le secrétaire général Tô Lâm rencontre l’ancien secrétaire d’État adjoint américain Kurt Campbell

>> Gaza : le SG Tô Lâm achève sa participation à la réunion inaugurale du Conseil de la paix

Photo : VNA/CVN

À l’occasion de la participation à la délégation accompagnant le secrétaire général Tô Lâm à la réunion inaugurale du Conseil de la paix sur Gaza, les 19 et 20 février (heure locale) à Washington, D.C. (États-Unis), Nguyên Duy Ngoc, membre du Bureau politique, vice-chef du Comité directeur central pour le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, et secrétaire du Comité municipal du Parti de Hanoï, a présidé des séances de travail avec Rosen Partners, l’Université d’État de l’Arizona (ASU), Meta et la Semiconductor Industry Association (SIA).

Lors de la rencontre avec le directeur général de Rosen Partners, Daniel Rosen, Nguyên Duy Ngoc a salué et apprécié l’intention du groupe de coopérer et d’investir à Hanoï, exprimant l’espoir que le projet apporterait d’importants flux d’investissements directs étrangers (IDE) ainsi que des technologies avancées de gestion et d’exploitation dans les domaines du tourisme et des loisirs.

À cette occasion, Nguyên Duy Ngoc a indiqué que le Vietnam venait d’organiser avec succès le XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), définissant les orientations de développement du pays à l’horizon du centenaire de la fondation du PCV et de la République, avec pour objectif une croissance à deux chiffres, faisant des sciences et des technologies ainsi que de l’innovation les principaux moteurs.

La Résolution N°57-NQ/TW du Vietnam définit une politique en faveur de l’investissement à risque, comprenant certains projets pilotes. Le pays dispose également de zones de haute technologie à Hanoï, à Hô Chi Minh-Ville et dans les provinces voisines afin d’accueillir des projets de haute technologie répondant à des exigences modernes telles que l’intelligence artificielle et les semi-conducteurs...

Nguyên Duy Ngoc a estimé que Rosen Partners pourrait, au-delà de l’immobilier et du tourisme, élargir ses investissements aux secteurs prioritaires de Hanoï dans une vision à long terme, tout en envisageant la création de centres de recherche dans la capitale vietnamienne, notamment au parc de haute technologie de Hoa Lac. Il a affirmé que Hanoï s’attachait à perfectionner un cadre institutionnel attractif, à garantir un accès ouvert au marché, un climat d’investissement compétitif pour les partenaires stratégiques majeurs.

Photo : VNA/CVN

Lors de la séance de travail avec l’Université d’État de l’Arizona (ASU), Nguyên Duy Ngoc a salué l’intérêt, le soutien et l’accompagnement de l’ASU en faveur du Vietnam dans les domaines de l’éducation et de la formation des ressources humaines de haute qualité, des sciences, des technologies, de l’innovation et de l’industrie des semi-conducteurs.

Concernant les propositions de coopération, Nguyên Duy Ngoc a apprécié les résultats obtenus avec l’ASU à l’issue du séminaire "Façonner l’avenir de l’industrie des semi-conducteurs", organisé en janvier 2026. Il a proposé à l’ASU d’étudier la possibilité de conclure des accords de coopération avec plusieurs grandes villes du Vietnam afin de promouvoir le développement de l’industrie des semi-conducteurs.

Lors de la séance de travail avec Meta, Nguyên Duy Ngoc a salué l’intérêt du groupe pour la coopération et l’investissement ainsi que sa présence au Vietnam, affirmant qu’il s’agissait d’un moment opportun pour élever les relations au niveau d’un partenariat technologique stratégique à long terme.

Sur la base de l’analyse du potentiel et des marges de coopération, Nguyên Duy Ngoc a proposé de renforcer, dans les temps à venir, la coopération avec Meta en vue de développer un corpus national de données en langue vietnamienne, contribuant à la fois à la souveraineté numérique nationale et au renforcement de la connectivité et de la compétitivité.

Lors de la rencontre avec la SIA, Nguyên Duy Ngoc a salué le rôle stratégique de l’Association en tant que représentante des entreprises réalisant environ 99% du chiffre d’affaires du secteur des semi-conducteurs aux États-Unis et 50% des parts de marché mondiales.

Il a indiqué que les orientations de développement de l’industrie vietnamienne des semi-conducteurs étaient clairement définies dans la Résolution N°57-NQ/TW, laquelle identifie les technologies des puces à semi-conducteurs comme relevant de la liste des technologies stratégiques.

Au nom du Comité directeur central pour le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, le secrétaire du Comité du Parti de Hanoï a proposé à la SIA de renforcer la coopération, notamment en matière de formation.

VNA/CVN