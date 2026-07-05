Hô Chi Minh-Ville teste les véhicules autonomes de nouvelle génération

Avec le lancement d’un pilote de niveau 4 au QTSC, la mégapole sud-vietnamienne franchit une nouvelle étape dans la transformation numérique et l’expérimentation des technologies de mobilité intelligente.

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Dans le cadre de ses efforts visant à intensifier la transformation numérique ainsi que le développement scientifique et technologique, Hô Chi Minh-Ville a lancé un projet d’expérimentation contrôlée de véhicules autonomes de niveau 4 au sein du parc logiciel de Quang Trung (QTSC).

Ce projet pilote, prévu pour une durée de trois mois, de juillet à fin septembre 2026, marque une étape majeure dans l’application de solutions de haute automatisation dans un environnement de circulation réel au Vietnam. Il s’agit d’un modèle d’essai complet, articulé autour d’une synergie étroite entre les véhicules, le centre de commandement, le système de télésurveillance et des mécanismes de gestion de la sécurité rigoureux, afin de garantir une fiabilité optimale tout au long de l’exploitation.

Photo : CTV/CVN

Le projet est déployé sur une base juridique solide, issue de la Résolution N°20 du Conseil populaire de la ville, établissant les critères d’accompagnement pour l’expérimentation contrôlée de solutions technologiques novatrices. Cette collaboration met en lumière trois entités pivots aux rôles stratégiques distincts.

Le Centre pour la quatrième révolution industrielle de Hô Chi Minh-Ville (HCMC C4IR) fait office de bureau de coordination central, reliant les autorités de régulation aux partenaires internationaux afin d’intégrer connaissances et technologies, tout en apportant des conseils pour l’élaboration et l’amélioration des politiques publiques. Le parc logiciel de Quang Trung fournit, pour sa part, l’infrastructure nécessaire aux essais, tandis que le groupe 365 Group assume la responsabilité principale des véhicules et de l’architecture technologique.

Un tournant pour le développement technologique national

Selon le communiqué de presse publié le 2 juillet par le Centre HCMC C4IR et le groupe 365 Group, le point d’orgue de cette phase d’expérimentation réside dans la maîtrise technologique par une entreprise vietnamienne, matérialisée par la plateforme d’intelligence artificielle AV-CORE Platform.

Contrairement à de nombreuses solutions internationales, ce système intègre des algorithmes spécifiquement conçus pour les intersections sans signalisation lumineuse, capables de prédire les intentions des piétons et des deux-roues motorisés.

Cette spécificité permet au véhicule de s’adapter efficacement à la circulation mixte propre au Vietnam, surmontant ainsi des défis que les solutions étrangères n’ont pas encore totalement résolus. La plateforme s’articule autour de quatre modules principaux : perception de l’environnement, localisation numérique, planification des commandes et gestion de flotte, le tout reposant sur des technologies de pointe telles que l’apprentissage profond (deep learning), la vision par ordinateur et la communication véhicule-infrastructure (V2I).

Photo : CTV/CVN

Vers un cadre d’expérimentation élargi

La mise en œuvre de ce sandbox réglementaire dépasse le simple cadre de l’essai de véhicules autonomes ; elle revêt une importance stratégique pour les orientations de développement de Hô Chi Minh-Ville.

Grâce aux données empiriques collectées durant l’exploitation, les autorités disposeront d’une base scientifique solide pour étudier et élaborer un cadre juridique adapté à l’évolution technologique. Ce projet constitue également le prélude à une extension de ce mécanisme d’expérimentation à d’autres secteurs stratégiques, favorisant le transfert de technologies et la création d’un écosystème d’industries de haute technologie de nouvelle génération.

À long terme, le projet ambitionne de concrétiser l’esprit de la Résolution N°57 relative au développement scientifique, technologique et à l’innovation nationale. En façonnant un environnement propice à la recherche et à la commercialisation, Hô Chi Minh-Ville réaffirme son statut de pôle d’innovation de premier plan. La métropole pose ainsi, progressivement, les fondations d’un écosystème de véhicules autonomes "Make in Vietnam", appelés à soutenir le développement économique et la gestion des villes intelligentes de demain.

Truong Giang/CVN