Les travailleurs vietnamiens voyaient plus d'argent dans leurs portefeuilles en 2024

Plus précisément, le revenu moyen des travailleurs masculins a atteint 8,7 millions de dôngs, celui des travailleuses, 6,5 millions de dôngs. Les citadins ont gagné en moyenne 9,3 millions de dôngs/mois, ceux vivant dans les zones rurales, 6,7 millions de dôngs.

Au quatrième trimestre 2024, le nombre de travailleurs ayant un emploi s’est élevé à environ 52,1 millions de travailleurs, soit une augmentation trimestrielle de 414.900 et une hausse annuelle de 639.100. Pour l'ensemble de l'année, ce nombre a atteint 51,9 millions, en hausse de 1,1% sur un an.

Les zones urbaines ont connu une forte croissance, avec 19,9 millions de travailleurs, soit 831.200 de plus que l'année précédente, tandis que dans les zones rurales, le nombre a diminué de 246.100 pour s’établir à 32 millions.

Le nombre de chômeurs en âge de travailler au quatrième trimestre 2024 est tombé à 764.600, soit 98.800 de moins qu'au trimestre précédent et 142.000 de moins qu'à la même période en 2023. Par rapport à 2023, le niveau de vie minimum a augmenté de 6,7% et le revenu moyen par habitant, de 8,8%. Le SMIC a connu une hausse de 6% depuis le 1er juillet 2024, améliorant directement le niveau de vie de millions de personnes.

Le directeur général adjoint du GSO (General Statistics Office), Nguyên Trung Tiên, a indiqué que le Vietnam recensait environ 101,3 millions de personnes en 2024, en hausse de 1,03% par rapport à 2023, avec des taux de natalité plus faibles, une baisse louable de la mortalité et une augmentation de l'espérance de vie, désormais de 74,7 ans, grâce à l'amélioration des services médicaux et de santé publique.

La population urbaine et rurale s'est élevée à 39 millions (représentant 38,5%) et à 62,3 millions (61,5%). L'équilibre entre les sexes est presque égal, avec 50,6 millions d'hommes (49,9%) et 50,7 millions de femmes (50,1%), ce qui donne un sex-ratio de 99,2 hommes pour 100 femmes.

Le recensement de la population et de l'habitat du 1er avril 2024 a confirmé un indice synthétique de fécondité de 1,91 enfant par femme et un rapport de masculinité à la naissance de 111,4 garçons pour 100 filles. L'espérance de vie moyenne a augmenté, les hommes vivant désormais en moyenne jusqu'à 72,3 ans et les femmes jusqu'à 77,3 ans.

VNA/CVN