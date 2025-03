Le chef du PCV souligne l'avenir pour une génération en plein essor

Photo : VNA/CVN

L'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) tient à vous présenter ci-dessous, dans son intégralité, cet article :

AVENIR POUR UNE GÉNÉRATION EN PLEIN ESSOR

Tô Lâm, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam

Tout au long du processus historique de construction et de défense du pays, la jeunesse – la jeune génération – joue toujours un rôle important, considérée comme le pilier qui détermine la prospérité de la nation. Dans chaque période révolutionnaire depuis la direction du Parti, la jeunesse a toujours été la force d’avant-garde, jouant un rôle essentiel, dans la lutte d’hier pour l’indépendance et la réunification nationale comme dans le processus de Renouveau et de développement socio-économique national d’aujourd’hui.

On peut dire que l’histoire de notre Parti depuis sa création a toujours eu sa marque, démontrant clairement le rôle des jeunes exceptionnels de la nation. Les premiers secrétaires généraux, les dirigeants talentueux du Parti et les grands intellectuels du Vietnam ont tous occupé des postes importants alors qu’ils étaient encore jeunes.

Photo : Organisation du Parti de Hô Chi Minh-Ville/CVN

Dans la nouvelle période actuelle, le rôle de la force de la jeunesse devient plus important. La jeunesse est le pilier qui permet au pays d’entrer fermement dans la nouvelle ère, la principale ressource pour construire et développer de nouvelles forces productives, et en même temps l’équipe pionnière participant à de nouveaux domaines. Les jeunes sont les futurs propriétaires du pays, un facteur important dans la construction du système de valeurs nationales, du système de valeurs culturelles, du système de valeurs familiales et des normes humaines vietnamiennes.

Réalisations et défis

La croissance, la durabilité et même le destin du pays dépendent en grande partie de la jeunesse et de la jeune génération. Au cours des guerres de résistance sacrée de la nation contre l'impérialisme et les envahisseurs étrangers pour l'indépendance, la liberté et protéger la souveraineté et le territoire sacré de la Patrie, des millions de jeunes ont consacré leur jeunesse à "mourir pour la Patrie". L'histoire de la nation enregistre à jamais des jeunes partis à la guerre "avec un cœur rempli d'espoir pour l'avenir" et un esprit "plus solide que la chaîne de montagnes Truong Son", "Nous ne reviendrons pas tant que l’ennemi ne sera pas parti". Au combat, dans la construction et la défense du pays, on voit toujours les figures de "Jeunesse avec trois disponibilités", "Femmes avec trois responsabilités", "Cinq volontaires", "Là où il y a un besoin, il y a des jeunes, là où il y a des difficultés, il y a des jeunes", "La jeunesse est à l'avant-garde de l’industrialisation et de la modernisation du pays" et "Jeunesse vietnamienne - Osez penser, osez faire, osez prendre vos responsabilités"... Ces dernières années, la jeune génération du Vietnam a réalisé de nombreuses réalisations importantes dans les domaines académique, sportif et culturel, contribuant à affirmer la position du pays sur la scène internationale. Les jeunes vietnamiens remportent continuellement des prix prestigieux dans les concours internationaux en mathématiques, physique, chimie, technologies de l’information, innovation scientifique et technique, arts, etc.

Photo : VNA/CVN

Ces succès démontrent l’intelligence et la forte compétitivité de la jeunesse vietnamienne dans l’environnement mondialisé. Dans le domaine du sport, les jeunes établissent également continuellement des jalons dignes de fierté lors de tournois régionaux et mondiaux, démontrant clairement leur force physique et leur esprit de compétition résilient.

Sur le plan culturel, la jeune génération joue un rôle important dans la préservation, la conservation et la promotion de l’identité culturelle nationale. Dans le contexte de l’intégration internationale, de nombreuses valeurs culturelles traditionnelles du Vietnam ont été largement promues dans le monde grâce aux efforts constants des jeunes dans les activités d’échanges culturels internationaux et dans des programmes culturels et artistiques divers et créatifs.

Cependant, en parallèle de ces avancées, nous sommes confrontés à de nombreux défis majeurs. Bien que la qualité des ressources humaines vietnamiennes se soit améliorée, un écart significatif subsiste par rapport aux pays développés, notamment en matière de créativité, de productivité du travail, de compétences pratiques et de maîtrise des langues étrangères. Le Vietnam figure aujourd’hui parmi les 34 plus grandes économies mondiales, mais sa productivité du travail reste classée 117e sur 181 pays et territoires recensés. Elle ne représente que 11,4% de celle de Singapour et 35,4% de celle de la Malaisie, sans même parler des autres nations développées.

Au cours des dernières années, parallèlement au développement économique, le Vietnam a accompli des progrès significatifs dans l’amélioration de la qualité de vie, de l’éducation et des soins de santé pour la population. Cependant, en ce qui concerne la condition physique, la santé globale et la taille moyenne des jeunes, un écart important demeure par rapport aux pays de la région et aux nations développées.Lors de la dernière enquête en 2020, la taille moyenne des hommes vietnamiens était de 168,1 cm et celle des femmes de 156,2 cm, inférieure à celle de pays voisins comme la Thaïlande (hommes 171 cm, femmes 159 cm), la République de Corée (hommes 174 cm, femmes 161 cm) et le Japon (hommes 172 cm, femmes 158 cm).L’espérance de vie des Vietnamiens est actuellement de 74,5 ans, un chiffre nettement plus élevé que les 45 ans en 1945 ou les 50 ans en 1975, mais encore inférieur de 5 à 10 ans à celle du Japon (84,6 ans), de la République de Corée (83,5 ans) ou de l'Allemagne (81,2 ans).

Photo : VNA/CVN

Le taux de malnutrition chronique chez les enfants vietnamiens (19,6%) reste également bien plus élevé que dans des pays développés comme le Japon (2%) ou Singapour (4%), indiquant que des carences nutritionnelles infantile ont des efferts à long terme sur la santé physique des jeunes. Dans les compétitions sportives de haut niveau, le Vietnam parvient à obtenir de bons résultats dans les disciplines requérant des compétences techniques, mais peine à rivaliser dans celles exigeant une grande puissance physique et une endurance élevée.

Un autre défi est que le Vietnam entre actuellement dans la phase finale de sa période d’or démographique, tandis que le vieillissement de la population progresse à un rythme très rapide. En 2011, les personnes de 60 ans et plus représentaient plus de 10% de la population totale. En 2022, ce taux est passé à 12,8%, soit environ 12,5 millions de personnes âgées. On estime qu’en 2036, cette proportion atteindra 20%, marquant l’entrée officielle du Vietnam dans une société vieillissante.

Avec le vieillissement de la population, la proportion de travailleurs actifs diminue, tandis que le nombre de personnes à charge augmente, entraînant une charge financière croissante pour les actifs. Parallèlement, le système de santé et les services de soins devront faire face à une pression accrue en raison de la demande croissante en soins pour les personnes âgées. Ce phénomène constitue un grand défi pour la planification d’un développement durable, car il est essentiel d’exploiter efficacement la main-d'œuvre jeune avant que le pays ne bascule pleinement dans une structure démographique vieillissante.

Dans un contexte de mondialisation de plus en plus intense, l’identité culturelle vietnamienne est confrontée à un risque significatif de disparition. L’interconnexion et l’intégration culturelles à l’échelle mondiale apportent certes de nombreux avantages économiques et sociaux, mais elles posent également de grands défis en matière de préservation et de valorisation des valeurs culturelles traditionnelles.

Les tendances culturelles étrangères, si elles ne sont pas adoptées de manière lucide et sélective, peuvent obscurcir, voire éroder, les beautés intrinsèques de la culture nationale.

L’un des signes les plus visibles de cette problématique est le changement progressif des modes de vie et des mentalités des jeunes. Aujourd’hui, une partie de la jeunesse adopte facilement de nouvelles valeurs modernes venues de l’étranger, souvent sans accorder une attention suffisante aux traditions culturelles nationales. L’omniprésence des médias, des réseaux sociaux et du divertissement international contribue à un certain éloignement des jeunes par rapport aux expressions culturelles vietnamiennes, telles que les arts traditionnels, les fêtes populaires, la gastronomie locale, ainsi que les valeurs morales et l’esprit de solidarité communautaire qui font la singularité du peuple vietnamien.Par ailleurs, les fléaux sociaux et la criminalité juvénile connaissent une évolution préoccupante, s’infiltrant dans la vie d’une partie non négligeable des jeunes. Cette réalité constitue une menace sérieuse pour la vitalité et l’avenir de la nation.

Dans un monde en mutation

Le monde entre dans une ère de développement technologique et scientifique sans précédent. L’évolution rapide et puissant de l’intelligence artificielle, des biotechnologies, du big data et de l’automatisation transforme profondément et à grande vitesse les modes de travail, de vie et de communication à l’échelle mondiale. Face à cette révolution, chaque pays, y compris le Vietnam, doit se préparer minutieusement en formant une nouvelle génération de jeunes hautement qualifiés, capables de répondre aux exigences strictes du marché du travail et de s’intégrer pleinement dans un développement durable et compétitif.

Sur le plan intellectuel, la jeunesse vietnamienne d’aujourd’hui doit plus que jamais développer sa créativité, sa pensée critique et sa capacité à s’adapter rapidement aux évolutions technologiques. Les jeunes doivent être formés pour devenir des pionniers dans la maîtrise des nouvelles technologies, capables de mener des recherches, d’innover et d’appliquer les avancées les plus modernes à la réalité économique et sociale.

Parallèlement, ils doivent adopter une vision globale, renforcer leur capacité à communiquer à l’international et acquérir une excellente maîtrise des langues étrangères. Cela leur permettra de s’intégrer activement dans un environnement mondial, de rivaliser à armes égales avec leurs homologues internationaux et de saisir pleinement les opportunités offertes par la mondialisation.

Photo : VNA/CVN

Cependant, l’intelligence seule ne suffit pas. Une condition physique robuste et une résilience mentale solide sont également essentielles pour permettre à la jeunesse de s’adapter et de prospérer dans un environnement mondial de plus en plus compétitif.

Une génération de jeunes en bonne santé physique garantira une main-d’œuvre hautement qualifiée, contribuant activement au développement et à la défense du pays. C’est pourquoi l’éducation physique doit être davantage renforcée, en parallèle avec le développement d’un système de santé publique efficace et d’infrastructures sportives modernes. L’objectif est d’améliorer la santé globale et d’élever la stature des Vietnamiens.

Dans le processus d’intégration internationale profonde, la jeunesse vietnamienne doit être éduquée et sensibilisée à la préservation et à la valorisation de l’identité culturelle nationale. La culture joue un rôle fondamental en tant que socle spirituel dans le développement global des jeunes. Elle ne se limite pas à façonner l’identité nationale, mais constitue également un atout stratégique de soft power, permettant au Vietnam de renforcer sa position et son image sur la scène mondiale.

Par ailleurs, il est essentiel d’inculquer aux jeunes des valeurs morales solides, un profond humanisme et un sens élevé des responsabilités sociales. Ce travail de formation doit être mené de manière continue afin de bâtir une génération compétente et intègre, capable de contribuer activement au progrès de la société et du monde.

Il est essentiel de reconnaître que les pays développés, les grandes puissances mondiales et régionales, accordent une priorité absolue au développement d'une éducation complète, au renforcement de la condition physique, ainsi qu'à la préservation et à la valorisation de la culture nationale. Leur objectif est de former une main-d'œuvre hautement qualifiée, capable de répondre aux exigences du développement durable. Nous devons tirer des enseignements de ces exemples internationaux et les adapter avec discernement afin de former une génération de jeunes exceptionnels, assurant ainsi à notre pays une progression solide dans cette nouvelle ère.

Face aux nouvelles opportunités de la nation

Après 80 ans de fondation de la nation, 50 ans de réunification nationale et près de 40 ans de mise en œuvre de l’œuvre de Renouveau, notre pays entre dans une phase décisive de son développement, ouvrant de nouvelles opportunités tout en faisant face à des défis sans précédent. L'intégration du Vietnam à l'économie mondiale devient de plus en plus profonde, alors que le pays est confronté à des transformations majeures résultant des avancées scientifiques et technologiques, ainsi qu'aux évolutions mondiales.

À l’horizon 2045, marquant le centenaire de la fondation de notre nation, nous nous fixons pour objectif stratégique de devenir un pays développé à revenu élevé. Pour y parvenir, le Vietnam doit compter sur une jeune génération non seulement brillante sur le plan intellectuel, mais aussi dotée d’une condition physique exceptionnelle, riche en identité culturelle, capable de rivaliser avec les grandes puissances du monde et d'affirmer la position du pays sur la scène internationale.

La position constante du Parti et de l’État est de considérer l’être humain comme le fondement du développement durable, car l’homme est à la fois la finalité ultime et le principal moteur du progrès social. Le développement économique et social doit ainsi viser à satisfaire les besoins matériels et spirituels toujours plus élevés de la population.

Photo : VNA/CVN

Le développement humain devient une question centrale et stratégique, déterminant le succès du pays. C'est pourquoi la politique en faveur de la jeunesse est une question vitale pour la nation, un facteur clé du succès ou de l’échec de la révolution, et une mission essentielle pour l’ensemble du système politique et de la société.

Dans cette nouvelle ère, investir dans la jeunesse et assurer son développement constitue une priorité stratégique majeure. Bâtir et cultiver une génération de jeunes dynamiques, instruits et empreints de civisme représente le fondement solide sur lequel le Vietnam pourra continuer à progresser, à devenir un pays développé et à incarner l'ambition, la force et la volonté de toute une nation.

Orientation du développement humain à l’horizon 2045

Afin de se diriger vers 2045 avec la vision d’un Vietnam pleinement développé, l’orientation du développement humain, en particulier de la jeune génération, doit devenir une priorité stratégique. Tout d’abord, il est essentiel d’investir massivement dans l’éducation et la formation afin de promouvoir l’intelligence et les connaissances. Le système éducatif doit être profondément réformé pour se concentrer sur le développement des compétences créatives, des disciplines STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques), des langues étrangères, des compétences numériques et des technologies modernes.

L’éducation intellectuelle doit aller de pair avec l’éducation culturelle, éthique et esthétique afin de former des individus complets. Parallèlement, la promotion de l’auto-apprentissage, de l’apprentissage tout au long de la vie et la construction d’une société d’apprentissage intégrale sont des missions clés.

Pour constituer une élite nationale, il est également nécessaire de mettre en place des politiques spécifiques visant à attirer les jeunes talents expatriés et à bâtir une main-d’œuvre compétitive à l’échelle mondiale.

Parallèlement à l’éducation intellectuelle, une stratégie d’amélioration de la santé et de la condition physique du peuple vietnamien est essentielle. Il est nécessaire d’encourager le développement structuré et efficace du sport scolaire afin d’améliorer la stature des Vietnamiens. Nous devons nous fixer un objectif concret pour 2045 : faire en sorte que la taille moyenne des jeunes Vietnamiens atteigne un niveau comparable à celui des pays développés de la région (par exemple : 175 cm pour les hommes et 163 cm pour les femmes). Pour concrétiser cet objectif, il devient impératif de renforcer les soins de santé pour l’ensemble de la population et de développer des infrastructures sportives modernes.

En outre, nous devons viser une augmentation du nombre d’athlètes de haut niveau, avec l’ambition de remporter des médailles dans les plus grandes compétitions telles que les Jeux asiatiques (ASIAD) et les Jeux olympiques, non seulement dans les disciplines techniques, mais aussi dans celles nécessitant une condition physique et une puissance exceptionnelles.

La culture est un élément indispensable de la stratégie de développement humain. Il est essentiel de continuer à investir dans la préservation et la valorisation des patrimoines culturels et artistiques, tout en les renouvelant et en les modernisant pour les adapter à l’époque contemporaine.

L’objectif est de forger un peuple vietnamien riche en identité nationale : patriotique, bienveillant, créatif, capable de s’intégrer au monde sans pour autant perdre son essence. Par ailleurs, il est crucial de promouvoir les industries culturelles et de faire de la culture un moteur économique ainsi qu’une force de rayonnement national.

Dans la stratégie de développement démographique, il est essentiel de maintenir une structure de population équilibrée et de tirer pleinement parti de la période actuelle de « dividende démographique » avant d’entrer dans une phase de vieillissement.

La qualité de la population doit être améliorée par des programmes complets de santé, de nutrition et d’éducation. Il est également crucial de mettre en place des politiques cohérentes de soutien aux jeunes familles, d’encouragement à un taux de natalité de remplacement et d’assurance d’une prise en charge sanitaire complète pour les enfants.

Il est particulièrement important de cultiver les qualités morales, les idéaux et l’aspiration à contribuer chez les jeunes. Nous devons créer un environnement propice à leur engagement actif dans des domaines tels que la transformation numérique, l’économie verte et les projets culturels nationaux, tout en les encourageant à s’intégrer profondément à l’international.

Grâce à cette dynamique, notre jeunesse ne se contentera pas d’acquérir les savoirs et les innovations du monde, mais contribuera également à diffuser les valeurs culturelles uniques du Vietnam à l’échelle internationale.

Pour concrétiser ces grands objectifs, le Parti et l’État investiront de manière forte et globale dans les ressources nécessaires afin d’offrir les meilleures conditions possibles au développement de la jeune génération. En particulier, la "Génération en plein essor", ces jeunes qui auront dix-huit ou vingt ans en 2045, sera au cœur de cette vision et portera l’avenir du pays.

L'éducation, la formation, les sports, la culture et la politique démographique constitueront les principales priorités de la stratégie nationale. Chaque politique et chaque programme d'action visent à améliorer la qualité de vie ainsi que la compétitivité internationale de la jeune génération vietnamienne.

Le Parti et l'État continueront de concevoir et de mettre en œuvre des mécanismes et des politiques permettant de créer un environnement et des conditions favorables au développement sain, complet et harmonieux de la jeunesse sur les plans moral, intellectuel, physique et esthétique.Il est nécessaire d'élaborer des politiques spécifiques et appropriées afin de promouvoir le rôle pionnier des jeunes dans le travail et la production, leur participation active à la révolution industrielle 4.0, leur rôle pionnier dans la recherche et l'application des technologies, la transformation numérique nationale, l'entrepreneuriat et l'innovation.

Les jeunes doivent s’impliquer activement dans la réalisation des projets et des programmes de développement socio-économique, tout en contribuant à la défense nationale, à la sécurité et à l'intégration internationale.

Parallèlement, il est nécessaire de renforcer les solutions en vue de former des ressources humaines jeunes et hautement qualifiées ; de réviser, modifier et compléter les grandes politiques nationales en faveur des jeunes talents ; et de mettre en place des politiques innovantes dans les domaines de l’éducation, de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, de l’emploi, du logement, des institutions culturelles et sportives destinées aux jeunes.

Des solutions concrètes doivent être identifiées pour prévenir, combattre et réduire la criminalité juvénile ; un ensemble cohérent d’indicateurs statistiques sur la jeunesse doit être élaboré, ainsi qu’un référentiel de critères pour le développement des jeunes au niveau provincial.

L’Union de la Jeunesse Communiste Hô Chi Minh doit continuer d’innover et d’améliorer la qualité, l’efficacité, le contenu et les méthodes de ses actions, en lien avec les objectifs de développement locaux et nationaux, tout en contribuant à l’amélioration du bien-être matériel et spirituel de la population. Elle devra accorder de l’importance à la profondeur et à l’efficacité pratique, en assurant une large diffusion de ses actions auprès de toutes les couches de la jeunesse.

L’organisation de l’Union de la Jeunesse doit encourager l’engagement et la proactivité des jeunes dans le développement socio-économique, la garantie de la défense et de la sécurité nationales, ainsi que dans l’intégration internationale ; dans le développement scientifique et technologique, l’entrepreneuriat, l’innovation et la transformation numérique ; dans la protection des bases idéologiques du Parti et la lutte contre les idées erronées ou hostiles ; mais aussi dans la prévention, le combat et la réduction de la délinquance juvénile.

Outre le soutien du Parti, de l’État et des organisations sociopolitiques, la solidarité et la coopération entre les familles, les établissements scolaires et le monde de l’entreprise sont des facteurs clés et indispensables au développement des jeunes.

La famille joue un rôle fondamental ; l’école est le lieu de formation de l’intelligence et de la personnalité ; les organisations et les entreprises constituent un environnement propice à l’expression de la créativité, à la mise en pratique des compétences et à l’acquisition d’une expérience concrète.

Plus que tout, les jeunes sont la force déterminante de la réussite de ces objectifs et de cette vision. Tous les jeunes Vietnamiens doivent étudier, se former et s'efforcer sans relâche de s'affirmer de manière proactive. La jeune génération doit s’ouvrir au monde avec confiance, posséder des connaissances solides, un corps sain et une âme profondément marquée par l’identité culturelle vietnamienne, tout en se formant pour devenir des citoyens du monde porteurs de l’âme vietnamienne, contribuant ainsi à l’édification et à la défense de la Patrie.Avec cette vision, le centenaire de la fondation du pays marquera une étape historique que la nation attend avec fierté et espoir.

D’ici là, dans les 20 années à venir, nous partageons une aspiration commune : bâtir une génération de jeunes Vietnamiens brillants sur le plan intellectuel, forts physiquement, riches en identité culturelle, confiants et courageux pour se tenir aux côtés de leurs pairs à l’échelle internationale, contribuant ainsi à faire du Vietnam un pays puissant, prospère et développé.

VNA/CVN