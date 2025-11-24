"100 Saveurs - Chef étoilé Michelin" affirme la place de la cuisine vietnamienne

La semaine gastronomique internationale "100 Flavors - Michelin Starred Chef" (100 Saveurs - Chef étoilé Michelin), organisée par la société par actions de communication et de loisir de Terra, a été officiellement lancée le soir du 23 novembre à l’hôtel La Vela Saigon par une conférence de presse de présentation sur cet événement.

Selon le comité d’organisation, placé sous le signe de “La cuisine du monde - Le patrimoine vietnamien”, l’événement a rassemblé un nombre inédit de 13 super-chefs de renom, cumulant un total de 27 étoiles Michelin. Il propose un voyage culinaire qui marie l’essence de la gastronomie internationale à la richesse de la cuisine vietnamienne.

Un événement gastronomique de stature internationale

Se déroulant du 23 au 30 novembre à Hô Chi Minh-Ville et à Huê (Centre), dans le cadre de “l’Année nationale du tourisme 2025", la semaine "100 Flavors - Michelin Starred Chef" est perçue par les experts non seulement comme un événement gastronomique d’envergure internationale, mais aussi comme un moment historique qui ouvre une nouvelle ère pour le Vietnam, le positionnant comme une destination de premier plan en Asie pour la haute gastronomie et le tourisme.

La présence de ces 13 chefs célèbres témoigne de la qualité de l’offre et marque une transformation spectaculaire du Vietnam, qui passe de la réputation de paradis de la gastronomie de rue à celle de destination incontournable pour les expériences de la gastronomie raffinée de classe mondiale (Fine Dining).

Le projet est soutenu et coordonné par Dinner Incredible, une initiative gastronomique internationale prestigieuse fondée par le chef italien Giorgio Diana, déjà acclamée à Rome, Tokyo, Singapour et New York. Lors de la conférence de presse, le chef Giorgio Diana, fondateur et Pdg de Dinner Incredible, a déclaré que la Semaine gastronomique “100 Flavors - Michelin Starred Chef” ouvre un nouveau chapitre pour la haute gastronomie au Vietnam. Lui et ses collègues se sont lancés dans un “défi fascinant d’échange culturel, où les techniques de cuisine occidentale s’harmonisent avec les ingrédients tropicaux abondants”, créant un lieu raffiné où la cuisine, la musique et l’émotion s’unissent en une symphonie de saveurs unique.

Un aspect particulièrement significatif de l’événement est le retour passionné du chef Iron Chef Michael Bao Huynh (États-Unis, 1 étoile Michelin, juré de MasterChef Vietnam). Sous sa coordination, le Vietnam a été choisi comme prochaine étape de Dinner Incredible, non seulement pour sa richesse en ingrédients, mais aussi comme terre d’émotion, d’héritage et de créativité. Ce projet marque le retour glorieux d’un chef vietnamien sur la scène internationale, contribuant à éclairer la carte gastronomique de son pays natal.

Une initiative pour promouvoir le tourisme

S’exprimant lors de la conférence de presse, Kim Thanh Thảo, directrice du programme et représentante du comité d’organisation, a souligné que la Semaine gastronomique "100 Flavors - Michelin-Starred Chef" n’est pas une simple rencontre, mais une étape stratégique dans la promotion du tourisme vietnamien.

Selon elle, la collaboration stratégique avec Dinner Incredible est essentielle pour réaliser un objectif majeur : faire du Vietnam une destination de premier plan en Asie pour les expériences de haute cuisine (gastronomie de luxe) les plus sophistiquées. La présence des 13 super-chefs totalisant 27 étoiles Michelin est non seulement un gage de qualité, mais aussi un moteur pour rehausser l’industrie des services et établir une nouvelle référence pour la cuisine nationale.

"À travers cette série d’activités significatives, la Semaine gastronomique inaugure officiellement une nouvelle ère, où la cuisine devient une ambassadrice de la diplomatie culturelle, propulsant l’image du Vietnam sur la carte touristique mondiale. C’est l’occasion pour le Vietnam d’utiliser le langage universel – celui de la gastronomie – pour raconter avec charme son histoire, son patrimoine, sa créativité et son émotion, tout en éliminant la barrière linguistique avec les voyageurs étrangers", a souligné Kim Thanh Thao.

Deux dîners de gala exceptionnels

La Semaine "100 Flavors - Michelin Starred Chef" comprend une série d’événements culinaires dans deux grands centres culturels du Vietnam : Hô Chi Minh-Ville et Huê.

Premièrement, la Soirée de gala "Rite d’honneur du style de cuisine contemporaine de luxe", aura lieu le 26 novembre à l’hôtel La Vela Saigon Hotel dans la mégapole du Sud. Il se déroulera dans un hôtel luxueux 5 étoiles, où les techniques internationales rencontreront les saveurs locales.

Le second sera le "Banquet royal", prévu le 28 novembre au Hue Times Square. Ce voyage dans la région patrimoniale de Huê, empreint de nostalgie unique, recréera le "Banquet royal" avec son héritage culinaire de pointe. La cuisine étoilée Michelin sera associée à l’essence de la célèbre musique de "Nha nhac cung dinh", créant un espace culturel multidimensionnel qui confirmera la quintessence et la profondeur de la culture gastronomique vietnamienne sur la scène internationale.

Outre le chef Giorgio Diana (Italie), l’événement réunit des noms légendaires du secteur culinaire tels que Bruno Menard (France, 3 étoiles Michelin), Alvin Leung (Royaume-Uni, 3 étoiles Michelin), Thierry Voisin (France, 3 étoiles Michelin), Stylianos Arakas (Grèce, 3 étoiles Michelin), Thomas Bühner (Allemagne, 3 étoiles Michelin), ainsi que d’autres talents culinaires d’Italie, de Grèce, d’Autriche, des Pays-Bas et de Taïwan (Chine).

Texte et photos : Tân Dat/CVN