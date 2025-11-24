Vietnam et Chine renforcent leur coopération politique et judiciaire

Lê Hông Quang, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et vice-président de la Commission des affaires intérieures du Comité central du PCV, a présidé le 24 novembre des entretiens avec une délégation de la Commission des affaires politiques et juridiques du Comité central du Parti communiste chinois (PCC).

>> Vietnam - Chine : échange entre les organes d'éducation et de mobilisation auprès des masses des deux Partis

>> Les postes de Lào Cai (Vietnam) et Hekou (Chine) font le bilan du troisième trimestre 2025

>> Ouverture du 13e Forum populaire Vietnam - Chine à Hanoï

Photo : VNA/CVN

La délégation était conduite par son secrétaire général adjoint, Wang Yixing.

Lê Hông Quang a affirmé que le Vietnam et la Chine, pays voisins, entretiennent une amitié de longue date, fondée sur le principe de "camarades et frères". Il a souligné que ces dernières années, les relations entre les deux partis et les deux États ont atteint leur dynamique la plus positive, la plus globale et la plus concrète depuis des décennies.

Dans le cadre de l'Année des échanges humanitaires Vietnam - Chine et des célébrations du 75e anniversaire des relations diplomatiques, la coopération a continué de progresser dans tous les secteurs.

Il a félicité le PCC pour l’organisation réussie de la quatrième session plénière de son XXe Comité central, soulignant l’importance de cette session pour définir les grandes orientations du prochain 15e plan quinquennal de la Chine et son objectif de favoriser l’émergence de nouvelles forces productives de qualité afin de stimuler la transformation socio-économique.

Concernant la coopération future, Lê Hông Quang a proposé que les deux institutions mettent pleinement en œuvre leur mémorandum d’entente signé. Parmi les priorités essentielles figurent le maintien d’échanges réguliers pour instaurer la confiance, le renforcement de la formation professionnelle des fonctionnaires vietnamiens dans les domaines des affaires intérieures, du droit, de la lutte contre la corruption, du gaspillage et de la réforme judiciaire, ainsi que le partage d’informations et d’expériences sur la consolidation institutionnelle et juridique. Il a également appelé à une coordination accrue sur les questions relatives à la sécurité nationale et à l’éducation à l’intégrité des fonctionnaires.

Photo : VNA/CVN

Lê Hông Quang s’est dit convaincu qu’avec le soutien indéfectible des hauts dirigeants des deux partis, la coopération entre les deux commissions continuera de se développer de manière tangible, contribuant ainsi au partenariat stratégique global et à la construction d’une communauté de destin Vietnam - Chine.

Les deux parties ont échangé leurs expériences en matière de gestion des affaires intérieures, de sauvegarde de la sécurité nationale, de maintien de la stabilité sociale, de prévention et de lutte contre la corruption, le gaspillage et autres fléaux, ainsi que sur la réforme judiciaire.

Lors des entretiens, Wang Yixing a salué les remarquables progrès du Vietnam en matière de développement socio-économique, d’édification d’un État de droit socialiste et de maintien de la stabilité politique. Il a affirmé que ces réussites témoignaient de la direction éclairée et de la vision stratégique à long terme du PCV.

Il a souligné que la Chine attachait une grande importance au renforcement de ses liens avec le Vietnam en général et à sa coopération avec la Commission des affaires intérieures du Comité central du PCV en particulier. Wang Yixing s’est dit convaincu que la collaboration entre les deux instances deviendrait de plus en plus efficace, contribuant au renforcement des relations entre les deux Partis et les deux États et à la poursuite de la construction de la communauté de destin Vietnam - Chine, revêtant une importance stratégique.

VNA/CVN