Succès de la gestion frontalière

Les postes de Lào Cai (Vietnam) et Hekou (Chine) font le bilan du troisième trimestre 2025

La réunion trimestrielle de travail opérationnel pour le troisième trimestre 2025 s’est tenue le 18 novembre au poste frontière terrestre n° II Kim Thành, dans la province de Lào Cai.

La rencontre a rassemblé les délégations de quatre postes-frontières vietnamiens (Pha Long, Muong Khuong, Bat Xat et le poste frontière international de Lào Cai), relevant de la Garde-frontière de Lào Cai, et la délégation du poste de contrôle des frontières de Hekou (Yunnan, Chine).

Au troisième trimestre 2025, les deux parties ont appliqué sérieusement et mis en œuvre les mécanismes de coopération signés, collaborant efficacement dans la gestion des postes-frontières, le contrôle des entrées et sorties, ainsi que la lutte contre les crimes transfrontaliers et les infractions aux frontières.

Lors de cette réunion, les deux délégations ont convenu de maintenir et de poursuivre l'efficacité des mécanismes de coopération existants : réunions bilatérales, échanges de lettres, ligne téléphonique directe, officiers de liaison, et patrouilles conjointes. Elles ont également décidé d’intensifier l’échange d’informations concernant la gestion et le contrôle des entrées et sorties, ainsi que sur les réseaux et groupes criminels organisés, notamment le trafic illégal de personnes, le transport illégal de fonds et de métaux précieux à travers les postes-frontières, la contrebande et la fraude commerciale.

Afin de consolider la solidarité et la compréhension mutuelle, les deux parties se sont engagées à soutenir activement la Fête du Printemps Vietnam-Chine, la course cycliste “Une course, deux pays”, les expositions commerciales et autres événements commerciaux majeurs. De plus, elles ont décidé de renforcer les échanges culturels, artistiques et sportifs à l’occasion des grandes fêtes des deux pays, afin de consolider la solidarité, l’amitié et la compréhension mutuelle.

Lors de la réunion, les chefs des délégations ont également remis le titre d’Ambassadeur de l’amitié du troisième trimestre 2025 à un officier du poste de contrôle des frontières de Hekou et à un officier du poste-frontière terrestre international n° 2 Kim Thành.

VNA/CVN