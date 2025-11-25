>> Ouverture de la Journée européenne de l’éducation 2022
|La Journée européenne des langues 2025 au Vietnam prévoit beaucoup d'activités intéressantes.
|Photo : BTC/CVN
La 14e Journée européenne des langues 2025 au Vietnam se déroulera de 13h30 à 17h00 ce samedi, le 29 novembre 2025 à l’Institut Goethe au 56-60 rue Nguyên Thai Hoc, Hanoï.
Des sessions de cours de langues de 30 minutes se tiendront autour des langues européennes suivantes : anglais, français, allemand, irlandais, polonais, italien.
Les participants auront l'occasion de découvrir et d'assimiler un vocabulaire simple ainsi que d'acquérir des notions de communication de toutes ces langues.
Par ailleurs, un "Speak-dating" est également prévu : il s'agit d'une activité qui permettra aux participants de parler pour la 1re fois dans chaque langue pendant 5 minutes dans une ambiance conviviale.
Venir au "Open corner", où la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam expose des livres et des ouvrages des auteurs belges francophones traduits en vietnamien, ainsi que des informations liées aux études supérieures en Belgique francophone (Wallonie-Bruxelles).
La Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam, un des membres fondateurs de l’EUNIC Vietnam, a le plaisir de participer à cet événement avec les mini sessions de cours de français, "Open corner", "Speak-dating", et Lucky draw.
La 14e Journée européenne des langues est une occasion unique pour chacune et chacun à Hanoï qui s’intéresse aux langues, aux cultures, aux littératures et aux échanges internationaux.
Entrée libre.
Vân Anh/CVN