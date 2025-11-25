Un riche programme pour la 14e Journée européenne des langues 2025

Chaque année, les pays membres du Réseau des instituts nationaux de culture européens (EUNIC) au Vietnam organisent la Journée européenne des langues, où les participants auront l’occasion de découvrir les cultures et les langues de l’Europe, via des activités attrayantes et divertissantes.

>> Ouverture de la Journée européenne de l’éducation 2022

>> La Délégation générale Wallonie-Bruxelles répond présente à la Journée européenne des langues 2023

>> Bientôt la 13e Journée européenne des langues 2024

Photo : BTC/CVN

La 14e Journée européenne des langues 2025 au Vietnam se déroulera de 13h30 à 17h00 ce samedi, le 29 novembre 2025 à l’Institut Goethe au 56-60 rue Nguyên Thai Hoc, Hanoï.

Des sessions de cours de langues de 30 minutes se tiendront autour des langues européennes suivantes : anglais, français, allemand, irlandais, polonais, italien.

Les participants auront l'occasion de découvrir et d'assimiler un vocabulaire simple ainsi que d'acquérir des notions de communication de toutes ces langues.

Par ailleurs, un "Speak-dating" est également prévu : il s'agit d'une activité qui permettra aux participants de parler pour la 1re fois dans chaque langue pendant 5 minutes dans une ambiance conviviale.

Venir au "Open corner", où la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam expose des livres et des ouvrages des auteurs belges francophones traduits en vietnamien, ainsi que des informations liées aux études supérieures en Belgique francophone (Wallonie-Bruxelles).

La Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam, un des membres fondateurs de l’EUNIC Vietnam, a le plaisir de participer à cet événement avec les mini sessions de cours de français, "Open corner", "Speak-dating", et Lucky draw.

La 14e Journée européenne des langues est une occasion unique pour chacune et chacun à Hanoï qui s’intéresse aux langues, aux cultures, aux littératures et aux échanges internationaux.

Entrée libre.

Vân Anh/CVN