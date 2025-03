La fête indienne des couleurs Holi enchante Hanoï

Ce festival hindou marque l’arrivée du printemps et célèbre la victoire du bien sur le mal, la liberté et l’égalité sociale à travers une explosion de teintes éclatantes.

Au cœur de l’événement, participants locaux et touristes se sont joyeusement lancés des poudres colorées, dansant avec enthousiasme selon une croyance répandue : plus on est couvert de couleurs, plus la chance sourit.

Chaque teinte porte une signification particulière - le rouge pour l’amour et le mariage, le vert pour le dieu Krishna et les nouveaux départs, l’orange pour une vie heureuse...

L’atmosphère festive a été rythmée par des spectacles de chants et danses indiens, tandis que les saveurs de la cuisine traditionnelle - Pani Puri, Naan, poulet Tikka Masala, Tandoori ou Pakoras - ont ravi les papilles.

Organisée par la Chambre de commerce indienne à Hanoi (InCham Hanoi), cette fête des couleurs a permis de promouvoir la culture indienne tout en offrant à la communauté indienne de Hanoï et du Vietnam un moment de connexion avec ses traditions.

