Le dirigeant Tô Lâm et son épouse à un concert à l'Université nationale de Singapour

Dans la soirée du 12 mars, au Théâtre Yong Siew Toh de l'Université nationale de Singapour, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et son épouse ont assisté à un concert pour féliciter leur visite officielle à Singapour.

Photo : VNA/CVN

Étaient également présents au concert le vice-Premier ministre de Singapour, Heng Swee Keat et son épouse, les délégations de haut rang des deux pays et des représentants de la Communauté vietnamienne à Singapour.

Le concert a été conjointement organisé par certains ministères vietnamiens, l'Orchestre symphonique de Hanoï, le Conservatoire de musique Yong Siew Toh, l'Université nationale de Singapour et d’autres. Il a regroupé 50 artistes vietnamiens et 10 artistes singapouriens.

Dans son discours de bienvenue, l'ambassadeur vietnamien Trân Phuoc Anh a souligné que l'élévation officielle des relations Vienam - Singapour au niveau de partenariat stratégique global constituait une étape importante, reflétant un nouveau niveau dans la coopération bilatérale.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Dans l’espace musical émotionnel, chaque mélodie est un bon souhait pour les relations Vietnam - Singapour de plus en plus profonde, efficace et durable, a-t-il déclaré.

S'exprimant lors du concert, le professeur Peter Tornquist, doyen du Conservatoire de musique Yong Siew Toh, a affirmé que cet événement n'était pas seulement un concert, mais aussi une célébration de l'amitié de longue date entre le Vietnam et Singapour, affirmant l'engagement commun et approfondissant les relations bilatérales dans la région dynamique et culturellement riche.

Le concert célèbre la conformité et les liens que les deux pays construisent à travers l’art, a-t-il précisé.

VNA/CVN