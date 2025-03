Bac Bling : quand un clip vidéo viral booste l'économie touristique locale

Ces derniers jours, le clip vidéo Bac Bling de la chanteuse vietnamienne Hoa Minzy a fait de la province de Bac Ninh (Nord) l'une des destinations touristiques les plus recherchées. La curiosité suscitée par cette œuvre audiovisuelle a eu un effet considérable, attirant des touristes dans la province pour découvrir sa culture et sa nature.

La diffusion de la vidéo a eu un effet retentissant, suscitant un vif intérêt pour la province de Bac Ninh auprès d'un large public qui ignorait jusque-là ses attraits. Conscientes de cet engouement, les autorités locales ont réagi promptement en lançant des initiatives de promotion du tourisme. Ainsi, de mars à juin 2025, Bac Ninh propose deux visites guidées gratuites par semaine, permettant aux visiteurs de découvrir les lieux emblématiques mis en lumière dans le clip musical.

Bac Ninh lance également plusieurs autres programmes offrant aux touristes l'opportunité d'explorer des sites historiques locaux, de s'immerger dans des activités culturelles authentiques et d'assister à des représentations gratuites des chants populaires quan họ, inscrits au patrimoine immatériel de l'UNESCO.

Parallèlement, diverses offres promotionnelles sont mises en place, notamment des réductions sur les billets d'entrée pour les sites historiques et des événements artistiques spéciaux, rendant la découverte de Bac Ninh encore plus accessible et attrayante.

Les prestataires de services de Bac Ninh constatent une augmentation significative du nombre de visiteurs. Certains restaurants ont signalé une hausse de 200% de leur clientèle au cours de la première semaine de cet essor touristique.

Selon Vuong Quôc Tuân, président du Comité populaire provincial de Bac Ninh, Bac Bling n'est pas seulement un produit musical, mais a également déclenché une nouvelle tendance touristique. Cependant, pour tirer pleinement parti de cette opportunité, la province doit investir davantage dans les infrastructures et les services touristiques.

L’amélioration des installations permettra à Bac Ninh d’accueillir plus efficacement les visiteurs. Cela contribuera non seulement au développement du tourisme, mais stimulera également le commerce, les services et l’économie locale.

À l’ère de la communication numérique, les clips musicaux peuvent rapidement créer des tendances et devenir un outil efficace de promotion du tourisme. Les vidéos mettant en valeur les richesses culturelles peuvent renforcer la fierté du patrimoine et des paysages locaux tout en incitant les spectateurs à visiter les lieux présentés.

Le chercheur Nguyen Khanh Toan souligne que Bac Bling a gravé le nom de Bac Ninh dans l'esprit du public, créant ainsi une carte touristique visuelle. Ce clip vidéo constitue un modèle pour les provinces souhaitant allier art traditionnel et modernité afin d’attirer davantage de touristes. En orientant les recherches sur les plateformes numériques, cet audiovisuel promeut l’image de Bac Ninh et, plus largement, du Vietnam à l’échelle internationale.

Dans un contexte où le tourisme est en quête de nouveaux leviers de croissance, les produits artistiques peuvent devenir des outils stratégiques pour dynamiser l’industrie. À l’avenir, de nombreuses provinces pourraient considérer la musique et l’art comme des éléments clés de leur promotion touristique.

