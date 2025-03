Le savoir-faire caféier de Dak Lak inscrit au patrimoine culturel immatériel national

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a officiellement inscrit le savoir-faire de la province de Dak Lak en matière de plantation et de transformation du café au patrimoine culturel immatériel national, soulignant ainsi la richesse du patrimoine agricole et culturel des Hauts plateaux du Centre.

>> Ouverture du Festival du café de Buôn Ma Thuôt 2025

>> Coopération entre Dak Lak et Attapeu lors du Festival du café de Buôn Ma Thuôt

>> Buôn Ma Thuôt en route vers le titre de "Ville mondiale du café"

Cette décision fait suite à des recherches, des enquêtes et des évaluations approfondies visant à préserver et promouvoir les valeurs traditionnelles associées à la caféiculture, une filière qui façonne l'identité culturelle des habitants de Dak Lak depuis des générations. Les méthodes agricoles naturelles et les pratiques traditionnelles de soins, de récolte et de transformation du café reflètent non seulement la richesse du savoir-faire populaire, mais inspirent également la créativité artistique et culinaire.

Photo : VNA/CVN

Le savoir-faire en caféiculture est présent dans de nombreux districts de Dak Lak, notamment dans la ville de Buôn Ma Thuôt et dans les districts de Cu M’gar, Krông Pak, Ea H’leo, Cu Kuin et la cité municipale de Buôn Hô.

Les détenteurs culturels de ce patrimoine sont des individus et des familles qui ont transmis leurs connaissances en matière de culture et de transformation du café de génération en génération au sein de leurs communautés. Parmi eux figurent les ethnies autochtones telles que les Ede et les M’Nông, ainsi que les migrants installés à Dak Lak depuis les années 1950. Ce savoir-faire a été continuellement transmis et développé.

Capitale nationale café

Le café joue un rôle crucial dans l’économie et la société de la région, assurant la subsistance des habitants. Les produits à base de café de Dak Lak sont aujourd’hui exportés vers plus de 70 pays et territoires à travers le monde.

Selon Lai Duc Dai, directeur adjoint du Département de la culture, des sports et du tourisme de Dak Lak, la reconnaissance du savoir-faire de Dak Lak en matière de culture et de transformation du café comme patrimoine culturel immatériel national non seulement reconnaît la valeur de ces traditions, mais ouvre également des perspectives de développement de l'écotourisme, du tourisme culturel et de l'agrotourisme dans la province, tout en promouvant le café de Dak Lak sur la scène internationale.

Pour valoriser ce patrimoine, le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme prévoit d'encourager les communautés locales et les entreprises agricoles à renforcer la recherche et la diffusion des valeurs culturelles associées à la production de café, garantissant ainsi la préservation et la promotion de ce savoir-faire populaire. Lai Duc Dai a déclaré que le Département conseillerait au Comité populaire provincial sur les stratégies de préservation et de valorisation du patrimoine et proposerait une reconnaissance aux artisans impliqués dans la culture et la transformation du café.

Défis post-reconnaissance

Photo : VNA/CVN

La reconnaissance du savoir-faire en caféiculture de Dak Lak comme patrimoine culturel immatériel national a réjoui les caféiculteurs locaux. Elle reconnaît officiellement, pour la première fois, la contribution de ces caféiculteurs et transformateurs à l'industrie du café au Vietnam, et à Dak Lak en particulier.

Parallèlement, cette reconnaissance valorisera les grains de café, améliorera les conditions de vie des caféiculteurs et stimulera le développement de la filière café. Dak Lak a désormais l'opportunité de devenir une destination où les visiteurs peuvent découvrir sa culture, déguster son café et participer aux activités de plantation et de transformation du café.

Si cette reconnaissance est une source de fierté pour les caféiculteurs et transformateurs locaux, elle présente également des défis, notamment la préservation et la promotion durable du patrimoine, en particulier la pérennisation des pratiques au sein de la communauté et la création de moyens de subsistance durables.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a souligné que certaines régions se contentent de plaider en faveur d'une reconnaissance nationale ou internationale, sans déployer d'efforts pour protéger et développer durablement leur patrimoine. La mise en œuvre des activités de protection et de promotion après l'obtention de la reconnaissance peut être incertaine.

Pham Hai Quynh, directeur de l'Institut Asiatique de Technologie (AIT), a déclaré que la reconnaissance de ce patrimoine de Dak Lak constitue une étape importante dans la préservation et la promotion de la culture, tout en offrant des opportunités économiques à la région.

Il a toutefois souligné des défis tels que le changement climatique, la concurrence sur le marché et la variabilité saisonnière, et a insisté sur la nécessité de politiques de soutien pour assurer un développement durable.

Préservation communautaire du patrimoine

Photo : VNA/CVN

Pour que ce patrimoine prenne pleinement conscience de sa valeur, Pham Hai Quynh a souligné l'importance d'impliquer l'ensemble du système politique et les communautés locales dans la reconnaissance de leur responsabilité en matière de préservation et de promotion du patrimoine culturel. Des mécanismes et des politiques devraient être mis en place.

Pour la filière café de Dak Lak, il a suggéré que l'amélioration des techniques de culture et de transformation du café pour les producteurs locaux, leur permettant de comprendre l'importance culturelle et économique de leur travail, et le développement des expériences touristiques autour du café, pourraient générer des revenus supplémentaires pour la communauté et sensibiliser le public au patrimoine.

De nombreux experts ont également suggéré que, pour accroître la notoriété de la marque de café de Dak Lak, les localités investissent dans la qualité des produits et nouer des alliances entre agriculteurs, entreprises et organisations non gouvernementales afin de partager leurs connaissances et leurs ressources, favorisant ainsi une culture durable du café. L'organisation de festivals du café pour honorer cet artisanat et attirer la participation locale et le tourisme pourrait également être une opportunité de promouvoir la marque de café de Dak Lak.

Le Vietnam dispose actuellement d'un cadre juridique pour promouvoir la préservation et le développement du patrimoine culturel immatériel. Le Décret N° 39/2024/ND-CP précise les principes de gestion, de protection et de promotion du patrimoine culturel immatériel, garantissant que ces pratiques profitent aux populations, aux communautés et aux belles valeurs culturelles, tout en préservant l'environnement et en favorisant un développement social global.

VNA/CVN