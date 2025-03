Un nouvel ouvrage de recherche sur la musique traditionnelle de Nguyên Lê Tuyên

Le livre Duong vê phuong Nam, nghiên cuu moi vê don ca tài tu va cai luong (Le chemin vers le Sud, nouvelles recherches sur le don ca tài tu ou chant amateur du Sud et le théâtre cai luong ) est le fruit des recherches du D r. Nguyên Lê Tuyên, qui explore de nombreux aspects et met en lumière des points saillants pour faire connaître la musique traditionnelle vietnamienne (le don ca tài tu ) et l'art du théâtre cai luong au-delà des frontières.

>> Le cai luong revalorisé grâce aux réseaux sociaux

>> La province de Dông Thap donne une nouvelle vitalité au don ca tài tu

>> Le don ca tài tu, véritable trésor culturel vietnamien

>> Bach Tuyêt, l’une des 50 femmes asiatiques les plus influentes

Le livre Le chemin vers le Sud, compact avec ses 116 pages, comprend plusieurs articles, dont Les relations culturelles Vietnam - France au début du XXe siècle à travers l'Exposition Universelle de 1900, Le musicologue Julien Tiersot et la musique traditionnelle vietnamienne, Dạ cổ hoài lang : La maturité d'une nouvelle conscience créative, Saïgon et la période de naissance du cai luong et Cent ans de cai luong : Une perspective de Paris en 1931...

Première représentation de cai luong à Paris

Photo : Tuoiotre/CVN

Dans Le chemin vers le Sud, l’auteur Nguyên Lê Tuyên a sélectionné des documents provenant de journaux, de magazines et de recherches nationales et internationales, offrant ainsi diverses perspectives sur l'art traditionnel vietnamien. Il aide ainsi les lecteurs à mieux comprendre la valeur du théâtre cai luong et du don ca tài tu à travers les yeux des étrangers.

Selon le professeur Nguyên Van Tuân, l'une des découvertes les plus remarquables présentées dans le livre est la première représentation de cai luong à Paris en 1931, ainsi que la présentation du don ca tài tu dans le cadre de l'Exposition Universelle de 1900 à Paris.

À travers quelques découvertes provenant de sources documentaires françaises, Nguyên Lê Tuyên offre une nouvelle perspective sur l'art théâtral cai luong lors de la tournée historique de présentation d’arts vietnamiens à l’étranger.

En 1931, la troupe Phuoc Cuong, avec pour vedette principale Nam Phi, a eu l'opportunité de faire connaître l'art théâtral du Sud du Vietnam à un public international lors de l'Exposition universelle de Paris.

Ainsi, la pièce de théâtre cai luong Xu an Bàng quy phi (Le procès de la concubine Bàng) par la troupe Phuoc Cuong, rebaptisée La Favorite (Sủng phi), a captivé l'attention des médias et du public international dont elle a reçu les nombreux éloges lors de sa représentation à Paris.

Photo : Tuôitre/CVN

"Une découverte particulièrement intéressante est que la pièce +Le procès de la concubine Bàng+ a été comparée à la tragédie classique Bérénice de Jean Racine, célèbre dramaturge français du XVIIe siècle". Le journal L'Ouest-Éclair a publié une photo d'une scène de la pièce avec les acteurs de la troupe Phuoc Cuong, accompagnée de la légende +Bérénice à An Nam+ à l'Exposition universelle de Paris.

Le critique André Delacour a déclaré que Sủng phi était très semblable à la tragédie Bérénice de Racine, en raison de "l'antagonisme entre la passion, qui finit par être vaincue par le devoir et l'amour sacrificiel pour la nation", écrit Nguyên Lê Tuyên.

Un autre regard sur le don ca tài tu

Dans son livre, Nguyên Lê Tuyên inclut également un extrait de l’intervention intitulée Nhạc tài tử : Lost in Translation, présentée pour la première fois lors de la conférence nationale de la Musicological Society of Australia à Canberra en 2012, pour fournir une perspective supplémentaire sur le don ca tài tu.

Selon le Dr. Nguyên Lê Tuyên, le don ca tài tu a longtemps été perçu comme une forme de musique amateur ou non professionnelle. On la présentait souvent comme telle aux étrangers intéressés par la culture vietnamienne. Musique d’amateurs en français et amateur music en anglais. Cependant, selon M. Tuyên, il existe de nombreuses preuves précieuses dans les documents en vietnamien et en français publiés en Indochine à la fin du XIXe et au début du XXe siècle qui montrent que le terme tài tử (talenté) a une signification plus complexe.

Le Dr. Nguyễn Lê Tuyên donne plusieurs exemples : Dans le Dai Nam quôc âm tu vi (le premier dictionnaire de la langue vietnamienne du pays, publié par l'administration française en Cochinchine) de Huỳnh Tịnh Paulus Của, le terme 'tài tử' est défini de trois manières principales : une personne talentueuse, un spécialiste de la musique ancienne, un musicien. Un détail important à souligner est que dans les premières décennies du XXe siècle, les musiciens/artistes des instruments traditionnels étaient respectueusement appelés 'tài tử', conformément à la définition originale selon Huỳnh Tịnh Paulus Của.

Des documents d’information sur les représentations hebdomadaires de Radio Saigon dans les années 1930 montrent l'usage sérieux de ce terme dans la vie culturelle du Sud Vietnam : "Si les tài tử et chanteurs rencontrent des problèmes, nous nous engageons à modifier le programme comme indiqué ci-dessus, et nous vous demandons de bien vouloir excuser ce changement."

Le Dr. Nguyễn Lê Tuyên est compositeur, chercheur et professeur australien d'origine vietnamienne. Depuis les années 1990, il a obtenu une licence en musique et en éducation de l'Université de New South Wales, ainsi qu'un doctorat de l'Université nationale australienne. Il a occupé des postes de direction au sein du ministère de l'Éducation de la Nouvelle-Galles du Sud et a été professeur de musique à l'Université nationale australienne.

Lôc Lam/CVN