La chanteuse de 30 ans a révélé sur sa page Facebook que Bac Bling est désormais classée dans le Top 11 des vidéos les plus vues au monde, toujours en 24 heures. Elle a atteint la deuxième place du classement mondial des tendances musicales le 7 mars en totalisant plus de 30,5 millions de vues.

Il est le plus grand projet musical de la carrière de Hòa Minzy à ce jour, mettant en valeur son amour profond pour sa province natale : Bac Ninh. Il mélange de manière unique la musique traditionnelle et moderne et présente des apparitions spéciales de l’“Artiste Émérite” Xuân Hinh, ainsi que du jeune artiste Tuân Cry.

La vidéomusique a été tournée dans des lieux célèbres de Bac Ninh tels que pagode Dâu, temples Dô et Bà Chúa Kho, village de céramique de Phù Lang, ainsi que dans de nombreux autres sites historiques et paysages pittoresques.

Un lien fort avec ses racines

Un autre point fort du clip est la participation de près de 300 habitants locaux du pays natal de la chanteuse. Des personnes âgées, dont certaines ont presque 90 ans, aux enfants, tout le monde a contribué à créer une atmosphère riche en culture locale et en émotions pour cette œuvre audiovisuelle.

La décision de Hòa Minzy de lancer son projet musical dans sa province natale reflète un lien fort avec ses racines et une profonde gratitude pour l’endroit où elle est née et a grandi.

Le titre Bac Bling combine le nom de Bac Ninh et l’expression “Bling”. L’artiste a déclaré avoir reçu l’approbation spéciale des dirigeants de la province de Bac Ninh pour utiliser le terme “Bling” avec une connotation positive et moderne, visant à exprimer pleinement l’esprit de la chanson.

La chanteuse a ainsi reçu un satisfecit des autorités de Bac Ninh pour sa contribution à la promotion de la culture et du tourisme de sa province natale.

La chanson mélange de manière unique musiques traditionnelle et moderne tandis que la vidéo met en scène des centaines d’habitants.

Hòa Minzy, de son vrai nom Nguyên Thi Hòa, a remporté le premier prix de l’émission de téléréalité Học viện ngôi sao (Académie des étoiles ou Star Academy en anglais) en 2014. Elle est connue pour des succès tels que Rời bỏ (Partir), Không thể cùng nhau suốt kiếp (On ne peut pas être ensemble toute une vie), Nếu mai này xa nhau (Si nous sommes séparés demain) et Thị Mầu (une personnage célèbre du chèo - théâtre populaire vietnamien).

Deux circuits gratuits pour découvrir Bac Ninh

Les touristes visitant la province septentrionale de Bac Ninh peuvent désormais profiter de deux circuits gratuits leur permettant d’explorer des sites emblématiques et des monuments historiques de la région dont certains lieux ont apparu dans le clip vidéo Bac Bling.

Ces visites, organisées jusqu’en juin, offrent aux habitants locaux et aux visiteurs une immersion dans diverses destinations touristiques, villages artisanaux et sites culturels et historiques remarquables de Bac Ninh. L’objectif est d’attirer aussi bien les touristes nationaux et internationaux que les investisseurs secteur du tourisme.

Les circuits se dérouleront chaque week-end, de 08h00 à 17h30, au départ du musée de Bac Ninh, situé au 2 rue Ly Thai Tô. Les touristes seront transportés à bord de bus de 45 places, avec deux départs prévus chaque jour pour chaque itinéraire.

Le premier circuit mènera les visiteurs du musée de Bac Ninh à la pagode But Thap, à la pagode Dâu, au village de peintures de Dông Hô, au temple Dô et au musée royal de Nam Hông, avant de revenir au point de départ.

Le second circuit débutera également au musée et fera escale à la pagode Phât Tich, au tombeau Kinh Duong Vuong, au village de céramique Phù Lang, au temple Nguyên Cao et à la pagode Diên Quang.