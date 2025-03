Hô Chi Minh-Ville prévoit d'organiser sept feux d'artifice

Hô Chi Minh-Ville prévoit d'organiser des feux d'artifice à sept endroits pour marquer le 50 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril).

L'information a été révélée par Vo Hô Hoàng Vu, chef de bureau du Service municipal de la culture et des sports, lors d'une conférence sur les questions socio-économiques de la ville.

Les lieux concernés sont le tunnel de la rivière Saigon (ville de Thu Duc), le mémorial des martyrs de Bên Duoc (district de Cu Chi), le mémorial des martyrs de Nga Ba Giông (district de Hoc Môn), le site de reliques de Lang Le - Bâu Co (district de Binh Chanh), le terrain de football du district de Cân Gio, le parc historique et culturel national et le parc culturel de Dâm Sen.

En outre, le commandement municipal de Hô Chi Minh-Ville appelle les arrondissements, districts et les entreprises à apporter leur soutien à l'organisation de feux d'artifice dans leurs localités.

Les feux d'artifice devraient divertir les résidents locaux et les touristes lors de cet important événement national, a déclaré Vo Hô Hoàng Vu.

