Coopération renforcée entre le ministère de la Police et les Garde-côtes sud-coréens

Photo : Pham Kiên/VNA/CVN

Le ministre Luong Tam Quang a estimé que la coopération en matière de sécurité et de police devenait un pilier important des relations bilatérales. Selon lui, grâce au maintien régulier des mécanismes de coopération importants, les liens entre le ministère vietnamien de la Police et les Garde-côtes sud-coréens se renforcent.

Le ministère vietnamien de la Police apprécie hautement le soutien des Garde-côtes sud-coréens, notamment sa fourniture de véhicules de patrouille côtière, son aide dans la formation de commandos sous-marins, et son partage d'expérience dans la gestion et l'utilisation d'équipements maritimes spécialisés, a-t-il affirmé.

Le ministre Luong Tam Quang a exprimé sa confiance quant à l'efficacité de ces véhicules pour renforcer les capacités opérationnelles de la police fluviale vietnamienne.

Il a proposé à la partie sud-coréenne d'étendre son soutien à la formation de forces spéciales de police, à la gestion et à l'entretien de navires de patrouille, ainsi qu'aux techniques de lutte anti-terroriste, de sauvetage d'otages, et d'opérations de recherche et de sauvetage en mer, etc.

Le commissaire général Kim Jong-uk s'est engagé à promouvoir la réalisation des objectifs clés de la coopération entre les deux parties. Il a également indiqué qu'il proposerait au gouvernement sud-coréen de fournir un soutien technique et de maintenance pour les patrouilleurs fournis au ministère vietnamien de la Police.

Au cours de la réunion, les deux parties ont convenu de mettre en œuvre activement les activités de coopération conformément au protocole d'accord signé en 2023, avec l'accent mis sur l'échange de délégations à tous les niveaux, le partage d'informations et d'expériences en matière de prévention et de lutte contre la criminalité transnationale, y compris les délits maritimes, le trafic de stupéfiants, la traite des êtres humains et l'immigration clandestine.

VNA/CVN