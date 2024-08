Le dirigeant Tô Lâm reçoit le commissaire général des Garde-côtes sud-coréens

Dans l'après-midi du 26 août, le secrétaire général du Parti et président vietnamien, Tô Lâm, a reçu Kim Jong-Uk, commissaire général des Garde-côtes sud-coréens, et son épouse, en visite au Vietnam.

Photo : Lâm Khanh/VNA/CVN

Lors de la rencontre, le dirigeant Tô Lâm a déclaré se réjouir du développement continu des relations entre le Vietnam et la République de Corée dans tous les domaines depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, en particulier depuis l’élévation des relations au niveau de partenariat stratégique intégral en décembre 2022.

Il a félicité le ministère vietnamien de la Police et les Garde-côtes sud-coréens pour la mise en œuvre active de leur accord de coopération, avec de nombreuses activités approfondies, efficaces et substantielles.

Le dirigeant vietnamien a proposé qu'à l'avenir, les deux parties échangent régulièrement des délégations pour élaborer des plans de coopération spécifiques afin d'approfondir leur coopération. Il leur a également suggéré de partager des expériences, appelant la partie sud-coréenne à soutenir le renforcement des capacités de la police fluviale du ministère vietnamien de la Police dans la gestion des situations fluviales et maritimes.

De son côté, Kim Jong-Uk a estimé que la coopération en matière de sécurité et de police devenait un pilier important des relations bilatérales. Il a promis de favoriser la mise en œuvre des contenus clés de la coopération entre les deux parties. Il a souligné qu'il ferait de son mieux pour contribuer davantage à la promotion des relations entre les deux pays en général, à la coopération entre le ministère vietnamien de la Police et les Garde-côtes sud-coréens en particulier, pour la paix et dans l’intérêt des deux peuples.

VNA/CVN