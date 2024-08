Les nominations approuvées par l'AN reçoivent une grande confiance

La 8 e session extraordinaire de la XV e législature de l'Assemblée nationale s'est tenue avec succès, et les nominations approuvées ont reçu une grande confiance, a affirmé le secrétaire général de l'organe législatif, également président de son Bureau, Bùi Van Cuong.

Lors de la conférence de presse donnée après la séance de clôture de cette 8e session extraordinaire, Bùi Van Cuong a annoncé que l'Assemblée nationale procéderait à l'élection du président de la République lors de la session d'octobre.

Il a ajouté que le poste de ministre des Finances continuerait d'être assumé par le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc jusqu'à ce que l'Assemblée nationale approuve une nouvelle nomination.

Photo : VNA/CVN

En outre, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son continuera ses fonctions de ministre des Affaires étrangères, a-t-il dit.

Nguyên Thanh Hai, présidente de la Commission des affaires liées aux députés, a indiqué que d'ici fin 2024, les efforts seraient concentrés pour remplir des postes de haut niveau et de niveau de Comité du Parti de différents échelons, afin de renforcer le leadership du Parti dans les domaines du développement socio-économique, de la culture, de la défense, de la sécurité, des affaires étrangères, ainsi que dans la préparation des congrès des organisations du Parti à tous les échelons, en vue du XIVe Congrès national du Parti.

Elle a également souligné que l'Assemblée nationale avait approuvé les nominations de trois vice-Premiers ministres et de deux ministres avec un grand consensus, avec plus de 90% des voix, illustrant ainsi la volonté du Parti et de la population.

VNA/CVN