Le PM attribue des tâches aux nouveaux vice-Premiers ministres et ministres

Suite à l'approbation de l'Assemblée nationale et à la remise des décisions du président de la République concernant la nomination de trois vice-Premiers ministres et deux ministres, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 26 août à Hanoï une rencontre pour les féliciter et leur assigner des tâches.

Photo : VNA/CVN

En adressant ses félicitations aux nouveaux vice-Premiers ministres Nguyên Hoa Binh, Hô Duc Phoc et Bùi Thanh Son, ainsi qu'au ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement Dô Duc Duy, et au ministre de la Justice, Nguyên Hai Ninh, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé qu’il s’agissait à la fois d’un grand honneur et d’une lourde responsabilité confiés par le Parti et l'État.

Le Premier ministre les a exhortés à suivre sérieusement les directives du secrétaire général du Parti et président Tô Lâm, à valoriser leurs compétences et leurs expériences professionnelles, afin d’accomplir efficacement les tâches assignées.

Le Premier ministre a également adressé ses félicitations à Trân Luu Quang pour sa nomination par le Politburo au poste de chef de la Commission économique du Comité central du Parti. Il a salué les contributions significatives de Trân Luu Quang en tant que vice-Premier ministre, souhaitant voir ce dernier maintenir une collaboration étroite avec le gouvernement et les agences gouvernementales pour mener à bien les tâches.

Au nom des nouveaux vice-Premiers ministres et ministres, le vice-Premier ministre Nguyên Hoa Binh a souligné ce grand honneur, mais aussi la grande responsabilité vis-à-vis du Parti, de l'État et du peuple. Il s'est engagé à déployer tous les efforts pour préserver et promouvoir la solidarité et le consensus au sein du gouvernement afin d'accomplir avec succès les tâches assignées, contribuant ainsi à la mise en œuvre efficace de la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti.

VNA/CVN