Souvenirs de la première fois qu’on célèbre l'anniversaire de l’Oncle Hô

Le premier anniversaire de l'Oncle Hô a été raconté dans un extrait du livre Hô Chí Minh - Biên niên tiểu sử (Hô Chi Minh - Chronique biographique) - 10 volumes - Maison d'édition Politique nationale - Vérité, 2008.

Dès le petit matin du 19 mai 1946, les membres du Comité permanent du Parti et du gouvernement vinrent souhaiter un joyeux anniversaire au Président Hô Chi Minh dans le Palais du Tonkin. Ensuite, dans la forêt de drapeaux rouges à étoiles jaunes, les enfants se rassemblèrent en masse et se dirigèrent vers le Palais du Tonkin.

Le Président Hô Chi Minh, Huynh Thuc Khang et le Général Vo Nguyên Giap saluèrent les enfants.

L'Oncle Hô demanda d'ouvrir la porte pour les laisser entrer. Parmi les enfants présents ce jour-là, certains vendaient des journaux et d'autres étaient de l'orphelinat Hàng Bôt, Hanoï. Ils attachèrent des insignes de pousses de bambou sur la chemise de l’Oncle Hô, lui donnèrent les lettres "i", "t" symbolisant le mouvement d'éducation populaire et des petits livres imprimés avec la charte et les chansons de l'Association des enfants pour le salut national.

Le cadeau de l’Oncle Hô aux enfants furent un cyprès avec le message : "Dans le futur, cet arbre poussera une centaine de cimes. Si vous prenez soin de cet arbre, s'il pousse bien, vous m'aimez beaucoup !".

Puis, ils lui chantèrent une chanson. Lorsqu’ils partirent, un groupe de plus de 50 personnes représentant les habitants du Sud vint aussi lui souhaiter un joyeux anniversaire.

Dans la délégation se trouvait Nguyên Thi Dinh, qui devint plus tard générale. Elle raconte dans ses mémoires que l'Oncle Hô dit : "Je voudrais remercier les oncles et tantes du Sud. Les journaux de la capitale ont exagéré mon anniversaire. Actuellement, notre pays a beaucoup de difficultés". Ensuite, sa voix devint encore plus émouvante : "Vous dites au peuple bien-aimé du Sud : ils sont toujours dans les cœurs du vieux Hô et des gens du Nord".

Le Sud toujours dans son cœur

Également dans la matinée du 19 mai 1946, le Président Hô Chi Minh reçut un certain nombre d'organisations venus le féliciter, notamment des représentants de l'Association générale des fonctionnaires, du Conseil national de la construction… En particulier, les Force des jeunes de la capitale organisèrent une marche pour célébrer son anniversaire.

Photo : CTV/CVN

Touché par les sentiments de ses compatriotes et camarades, l'Oncle Hô déclara : "...J'étais membre de mon peuple, désormais je lui appartiendrait pour toujours. Je suis déterminé à rester fidèle à mon pays. Je vous promets que je travaillerai dur, et j'espère votre étroite coopération. Le pays a encore beaucoup de travail à faire, personne ne peut le faire seul. J'espère que le mêle jour l'année prochaine, nous rendrons la République démocratique du Vietnam plus prospère. Aujourd'hui, vous m'avez offert beaucoup de fleurs et de gâteaux. Cependant, vous devriez penser aux pauvres, plutôt que de gaspiller de l'argent pour moi."

C'est juste une courte histoire sur la célébration de l'anniversaire de l’Oncle Hô en 1946 racontée par Mme Bich Thuy, une habitante, mais elle apporte une profonde leçon à tout le monde. Il a toujours été une personne simple et économe, vivant et pensant toujours pour le peuple et le pays.

Thao Nguyên/CVN