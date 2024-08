Un responsable du Parti reçoit le secrétaire général du Parti communiste d'Inde

Luong Cuong, membre du Politburo et permanent du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a reçu lundi 26 août à Hanoï une délégation du Parti communiste d'Inde (PCI) dirigée par son secrétaire général, Doraisamy Raja, en visite de travail au Vietnam.

Photo: VNA/CVN

Lors de la réception, Luong Cuong lui a présenté la situation actuelle du Vietnam et certaines tâches principales mises en œuvre par le PCV, notamment en matière d'édification du Parti, de lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, et de promotion du développement socio-économique. Il a souligné les progrès d'importance historique réalisés au cours de près de quatre décennies de Doi moi (Renouveau) sous la direction du PCV.

Doraisamy Raja a exprimé sa satisfaction quant au bon développement des relations traditionnelles entre le PCV et le PCI, affirmant son soutien au PCV et au partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et l'Inde.

À cette occasion, il a partagé des informations sur la situation en Inde et les priorités actuelles du PCI. Il a affirmé sa volonté d’étudier des expériences du PCV, dans l'intérêt des deux peuples et de la prospérité des deux nations.

Luong Cuong et Doraisamy Raja ont également discuté des mesures visant à approfondir les liens d'amitié et de coopération entre leurs deux Partis, de la création de conditions favorables au développement de la coopération dans l'économie, le commerce, l’investissement, l'agriculture, ainsi qu’à la coopération décentralisée, aux échanges entre les organisations de masse, pour améliorer la compréhension des gens sur la solidarité, l'amitié, la coopération et les relations traditionnelles entre les deux Partis et les deux pays.

VNA/CVN